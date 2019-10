Wanneer mag je mistlampen gebruiken?

Deze 15 automodel­len zien we nooit meer terug in Europa

25 oktober De introductie van een nieuw automodel gaat altijd gepaard met ronkende persberichten en gelikte presentaties. Maar wanneer een model het einde van zijn productieperiode nadert, wordt het in de regel afgevoerd via de achterdeur. Deze 15 auto’s zien we na dit jaar in elk geval niet meer terug.