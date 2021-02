Wanneer rijden we in een Apple? Hele autowereld speculeert, techreus zwijgt

,,Wij zijn niet bang voor Apple’', riep VW-baas Herbert Diess afgelopen weekeinde stoer in de Duitse pers. Hij denkt dat het een ‘zeer logische stap’ is voor Apple om met een elektrische zelfrijdende auto op de markt te komen. Maar hij denkt dat het nog wel even duurt voor het zover is. De auto-industrie is namelijk een andere dan de technologiesector, denkt Diess. Daar stap je niet een-twee-drie in.