Wat betekenen deze mysterieuze nieuwe pijlen op Belgische snelwegen?

Autobe­drijf uit Doetinchem moet vanwege fraude bijna een miljoen euro terugbeta­len aan Turkse topclub Fenerbahçe

26 september DOETINCHEM - De Turkse topclub Fenerbahçe heeft ten onrechte 831.929,50 euro overgemaakt naar een autobedrijf in Doetinchem. De voetbalclub uit Istanboel dacht het laatste deel van een transfersom te betalen aan het Italiaanse Empoli FC, maar bleek in een val van fraudeurs te zijn getrapt. Daardoor kwam zelfs de licentie van de grootmacht in gevaar.