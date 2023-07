Wat is de maximumsnelheid op een parkeerterrein?

Vraag: ‘Bij het wegrijden met een auto van een druk parkeerterrein kom je soms oren en ogen tekort, zeker als je achteruitrijdend je parkeerplek wilt verlaten. Enerzijds komt dit doordat het uitzicht vaak wordt belemmerd door de ernaast geparkeerde auto’s. Anderzijds doordat auto’s, maar ook bromfietsen en zelfs fietsen met een behoorlijke snelheid over het parkeerterrein rijden. Het wegrijden op een druk parkeerterrein zou een stuk veiliger zijn als er rustiger wordt gereden. Geldt voor een parkeerterrein geen maximumsnelheid?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dit is niet apart in de wet geregeld. Soms wordt bij de ingang een maximumsnelheid met borden aangegeven. En de keren dat er een ongeval heeft plaatsgevonden op een parkeerterrein is duidelijk geworden dat de rechter er in elk geval vanuit gaat dat je daar stapvoets moet rijden. Logisch, want je kunt op een parkeerterrein overal en altijd voetgangers verwachten. Zoals dat ook geldt voor parkeergarages.

Maar de meningen lopen uiteen over welke snelheid dat stapvoets dan wel is. Het begint er al mee dat het woord stapvoets van oorsprong niets te maken heeft met de stappen van mensen, oftewel de snelheid van voetgangers. Het woord stapvoets stamt uit de tijd dat nog niet de auto, maar het paard als algemeen vervoermiddel werd gebruikt.

Een paard kan stappen, draven of galopperen. De snelheid van een ‘stappend’ paard is ongeveer 6 kilometer per uur. Dat is dan weer wel vergelijkbaar met een voetganger, die doorgaans een snelheid heeft van 5 km/u.

Dit zou je dus voor een auto als uitgangspunt kunnen nemen, maar het blijkt in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk om zo langzaam met een auto te rijden. Zelfs als je het rempedaal loslaat, rijd je al gauw boven die 5 km/u. De maximumsnelheid voor woonerven is overigens wél wettelijk bepaald, op 15 km/u. Ruim tien jaar geleden is dat in de wet vastgelegd, nadat ook voor woonerven tot dan toe de voorgeschreven snelheid slechts als ‘stapvoets’ was omschreven.

Hoe dan ook, juridisch gezien lijkt een rijsnelheid tussen de 5 en 15 km/u aanbevolen voor een parkeerterrein. Maar uiteraard geldt: hoe langzamer, hoe veiliger, want des te meer gelegenheid hebt u om te remmen als er plotseling een andere weggebruiker opduikt.’

