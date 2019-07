Wat zijn de voordelen van viercilinders?

Om automotoren kleiner en daardoor zuiniger en schoner te maken, kiezen fabrikanten tegenwoordig vaak voor drie in plaats van vier cilinders. Daarnaast wordt meestal een turbo toegevoegd om de kleinere motor toch voldoende kracht mee te geven. Toch bewijst bijvoorbeeld Mazda dat met slimme techniek ook viercilinders zonder turbo nog verrassend zuinig kunnen zijn. Nadeel van een driecilinder is dat hij doorgaans rumoeriger is of in elk geval wat rauwer, of meer geknepen klinkt. Bovendien is gebleken dat op langere termijn sommige onderdelen eerder kapot kunnen gaan.