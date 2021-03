Water uit je uitlaat? Waarom deze Toyota Mirai zo zeldzaam is (en blijft)

Toyota is – samen met Hyundai – de enige autofabrikant waar je een personenauto met een brandstofcel kunt kopen. Het Japanse merk is zelfs al toe aan de tweede generatie van de Mirai, een middelgrote waterstofauto met veel bijzondere techniek aan boord. Het nieuwe model blijkt veel beter dan zijn voorganger, maar desondanks zal hij – in ieder geval voorlopig – een zeldzame verschijning blijven.

Tot zo’n vijftien jaar geleden stortte de autowereld zich massaal op het ontwikkelen van waterstofauto’s. BMW, Mercedes-Benz en diverse merken uit de Volkswagen Groep pompten stuk voor stuk miljarden euro’s in de ontwikkeling van de bijzondere techniek, waarbij een brandstofcel in de auto energie opwekt om op te rijden. Anno 2021 hebben veel van deze merken de technologie in de ijskast gezet, omdat het voorlopig te duur en te ingewikkeld is. Mercedes-Benz experimenteert in Duitsland nog op kleine schaal, diverse Franse merken werken aan bestelbusjes op waterstof maar verder is het stil.

Wie nu een personenauto op waterstof wil, kan alleen bij Hyundai en Toyota terecht. In de showrooms van het Koreaanse merk staat de Nexo, een strak gelijnde SUV en Toyota presenteert nu de tweede generatie van de Mirai (wat ‘toekomst’ in het Japans betekent). Net als de eerste versie uit 2014 staat hier een sedan met vier deuren en een bijzonder voorkomen, maar bij de tweede Mirai is er wel degelijk veel veranderd.

Niet alleen kreeg het model een ander platform (de voorwielaandrijving verdween, voortaan ligt de elektromotor tussen de achterwielen) en fraaiere proporties, in de tussenliggende tijd is de techniek die het mogelijk maakt om op waterstof te rijden vooral beduidend kleiner, efficiënter en goedkoper geworden. Zo heeft de nieuwe Mirai een veel compactere brandstofcelmodule (waarin de waterstof reageert met extreem gezuiverde zuurstof, deze chemische reactie zorgt voor de elektriciteit die de elektromotor aandrijft) in zijn neus, terwijl er voortaan drie waterstoftanks in de auto zitten. Daarin past 5,6 kilo waterstof tegen de 4,6 kilo die de vorige Mirai kon meenemen en dat levert een aantrekkelijke actieradius op: per tankbeurt moet deze Toyota 650 kilometer – uitstootvrij – kunnen rijden.

Grijs of groen

Dat woord ‘uitstootvrij’ ligt gevoelig bij waterstofauto’s, want óf zo’n model daadwerkelijk zonder uitstoot van schadelijke stoffen onderweg is, ligt sterk aan het soort waterstof in de tanks. Dat goedje moet namelijk worden gemaakt en daarvoor is energie nodig: in het geval van ‘grijze waterstof’ (gemaakt uit aardgas) ligt de uitstoot van CO2 vrij hoog, waardoor de milieuwinst nihil is. Er komt weliswaar alleen maar schone waterdamp uit de uitlaat van de Mirai, maar de uitstoot is ergens anders de lucht in gegaan. Om kort te gaan: waterstof is pas écht schoon als het door middel van elektrolyse kan worden gemaakt met groen opgewekte elektriciteit. Dat gebeurt nog niet op grote schaal en dat voorkomt onder meer dat het fenomeen ‘waterstofauto’ – relatief gezien – nog in de kinderschoenen staat.

Als ‘brandstof’ (feitelijk is waterstof slechts de energiedrager) om op te rijden kent waterstof wel voordelen: mits je het bij de juiste pompstations tankt, zit je auto in een minuut of vijf weer vol. Dat is in potentie een groot voordeel ten opzichte van batterij-elektrische auto’s, de je zelfs in de gunstigste gevallen 20 minuten aan de laadpaal moet zetten voor vergelijkbare reikwijdtes. Nadeel voor de Mirai- en Nexo-rijders: op dit moment telt Nederland slechts vijf operationele tankstations, die zich bovendien vrijwel allemaal in de randstad bevinden. Het aantal locaties moet de komende jaren flink groeien, voor Nederland wordt nu gesproken over 50 stuks in 2025, maar de exponentiële groei zoals we die nu zien bij laadpunten voor ‘gewone’ elektrische auto’s zit er niet in.

Om kopers toch over de streep te trekken biedt Toyota een speciale tankservice aan: mits je maximaal 50 kilometer van een waterstofpomp woont, kan je de Mirai door iemand van Toyota laten voltanken. Bedrijven die de auto’s in hun wagenpark willen opnemen kunnen bovendien een eigen tankstation laten aanleggen, maar het feit dat dit soort tussenoplossingen nodig is geeft feilloos aan dat er nog veel te verbeteren valt. Het is nog altijd vrij omslachtig, maar aan de andere kant: over een fatsoenlijke infrastructuur voor batterij-elektrische auto’s heeft Nederland ook de nodige jaren gedaan. Overigens biedt een waterstofauto diverse voordelen voor ondernemers (zoals de milieu-investeringsaftrek), terwijl leaserijders profiteren van verlaagde bijtelling van 12 procent over het gehele aanschafbedrag – de bijtellingsdrempel van €40.000 zoals bij normale EV’s geldt dus niet.

Onderweg

De techniek van de Mirai is complex en de infrastructuur voor waterstofmodellen kent de nodige haken en hogen, maar onderweg merk je nauwelijks dat je met een heel bijzondere Toyota onderweg bent. Ten opzichte van de vorige generatie is de nieuwe Mirai namelijk een stuk stiller geworden, waardoor het lijkt alsof je in een ‘normale’ elektrische auto zit. De elektromotor werd twaalf procent sterker: voortaan levert de Mirai 113 kilowatt (182 pk) vermogen, waarmee je in negen tellen op de honderd kilometer per uur zit en ronduit soepele prestaties krijgt. Verwacht geen imposante sprintpartijtjes zoals bij de ‘Ludicrous Mode’ van Tesla, maar een stille en adequaat reagerende aandrijflijn: goed en soepel, maar zonder enorm veel spektakel.

Die souplesse werkt ook door in het rijgedrag van de Mirai: ondanks dat de auto achterwielaandrijving heeft (net als bijvoorbeeld de Toyota Supra, die lekker hitsige sportcoupé van hetzelfde merk) zit er geen greintje sportiviteit in de auto. De vering en demping mag je zelfs als ronduit zacht en deinend omschrijven: ondanks dat de Mirau prettig licht en precies stuurt, gaat het allemaal niet heel strak. Aan de andere kant zorgt deze afstelling wel voor veel comfort op slecht wegdek. Dat komt goed uit in dit duurdere segment: want voor de aanschafprijs van een Mirai (vanaf €65.995, wat al een stuk lager is dan de 81.000 die zijn voorganger kostte) kun je ook kiezen voor andere luxe sedans zoals een Audi A6, Volvo S90 of BMW 5-Serie.

Wie in dat sterke concurrentieveld een Mirai kiest, moet wel wat praktische minpunten op die koop toenemen. De waterstoftechnologie drukt namelijk een flinke stempel op de inzetbaarheid van de auto. Zo meldt Toyota trots dat hij voortaan vijf zitplaatsen biedt (de vorige Mirai was een vierzitter) maar vanwege de derde tank is de middentunnel zó hoog dat de middelste achterpassagier met de benen in de nek moet zitten. Voor korte ritten volstaat het, maar heel ruim is het niet. Dat geldt ook voor de rest van het passagierscompartiment: langere bestuurders zitten met hun hoofd bijna tegen het dak en lange Hollandse benen komen naar verhouding vrij snel met het dashboard in aanraking.

Bovendien is de grootte van de achterbak niet noemenswaardig, via een vrij krappe toegang kun je maximaal 321 liter bagage meenemen. Een ruimere Toyota op waterstof (zoals een SUV bijvoorbeeld) zit volgens de Nederlandse importeur niet in de pijplijn. Hoe vooruitstrevend de nieuwe Mirai ook is en hoe groot de verbeteringen ook zijn ten opzichte van zijn voorganger: rijden op waterstof staat nog altijd in de kinderschoenen en is vooral geschikt voor avontuurlijke mensen die héél graag iets anders willen.

