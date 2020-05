We rijden keurig 100 km/uur, we zouden niet anders durven

Oerinstinct

In de nog rustigere avonduren wordt zelfs iets minder hard gereden dan voorheen. Het tart alle voorspellingen over de naleving van de nieuwe maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Hoe kan dat? De verklaring is indirect te vinden bij het coronavirus.



Ons oerinstinct waarschuwt dat het beter is om bij de kudde te blijven, vertelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ,,Als er iets gebeurt dat heel groot is en buiten je eigen macht valt, dan gaan mensen voor het collectief. Je valt terug op de kudde als de individuele onzekerheden te groot worden. Er is nu een heel grote saamhorigheid in de samenleving. We zetten beertjes achter het raam, we hangen vlaggen uit en roepen dat we het samen moeten doen. Bij dit kuddegedrag hoort dat je je aan de regels houdt. Dus ook aan de 100 kilometer per uur. Want wie de kudde verlaat is kwetsbaar, zoals een jong buffeltje de sjaak is als ie wegloopt bij de anderen.’’