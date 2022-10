We rijden steeds vaker elektrisch, maar een brandende accu is niet te blussen

mijn allessie Joops Karmann Ghia verbaast zijn omgeving nog steeds

De Kever van zijn vader mocht Joop de Vreede (70) alleen vanaf de bijrijdersstoel beleven. Hij beloofde zichzelf dat hij later Volkswagen zou rijden en hield woord. Nu bezit de autofanaat uit Pijnacker drie wagens van het merk, waarvan de witte en sportieve Karmann Ghia Touring Coupé – die exclusief voor de Zuid-Amerikaanse markt is geproduceerd – de meest bijzondere is.

