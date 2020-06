We rijden weer evenveel als voor de coronacrisis, maar waar zijn de files?

Dat blijkt uit data van verkeersapp Flitsmeister. Het bedrijf achter de app analyseerde de kilometers van de 1,7 miljoen appgebruikers gedurende dertien weken corona. Na de afkondiging van de intelligente lockdown, die 16 maart inging, stortte het wegverkeer in. Het advies was zo min mogelijk te reizen. Het aantal auto’s in de ochtendspits halveerde. Die zeer rustige situatie duurde een maand, daarna werd het weer langzaam drukker, maar de ouderwetse files bleven weg.