Weer staat een Brits sportwagenmerk op uit de dood

Wij hadden nog nooit gehoord van Berkeley, maar tussen 1956 en 1960 bouwde deze Britse firma lichtgewicht sportwagens met glasvezel body's. Ze werden in de regel voorzien van compacte tweetaktmotoren. De eerste auto, de SA322, werd zelfs bestuurd door de Britse coureur Sir Stirling Moss in Goodwood.

Een tijdje leek het erop dat Berkeley zou uitgroeien tot een grote naam. Het model bracht een driewieler op de markt die het goed deed en ook andere modellen liepen aardig. De viertakt Bandit moest in 1960 voor de grote doorbraak zorgen, maar dit model was duurder dan de Austin Healey Sprite en de MG Midget dus werden er maar twee van verkocht. Het bedrijf ging in hetzelfde jaar nog failliet.

De nieuwe Berkeley Bandit is voorzien van een zogenoemd ‘bio-chassis’. Dat heet zo, omdat het bestaat uit organisch vlas en boomhars in plaats van koolstofvezel en chemische lijmsoorten. De Bandit kan worden voorzien van allerlei soorten motoren.

In eerste instantie is gekozen voor een 405 pk sterke 2,3-liter Ford Ecoboost-motor, die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Daarmee sprint de 680 kilo wegende Bandit roadster in minder dan vier seconden van nul naar honderd. De GT-uitvoering met vast dak is iets zwaarder en een fractie langzamer. De auto's gaan tussen de 40.000 en 60.000 euro kosten en de productie begint volgend jaar in de buurt van Londen.