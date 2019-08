Weet jij de betekenis van alle 64 waarschuwingssymbolen in je auto?

Accu van je elektri­sche Smart versleten? Dat is dan 17.000 euro!

5 augustus Stel, je hebt een elektrische Smart aangeschaft ter waarde van zo’n 24.000 euro. Vijf jaar later gaat het accupakket stuk en zegt de garage dat het plaatsen van een nieuwe set batterijen 17.000 euro kost. Precies dit is een Smart-eigenaar in Duitsland overkomen.