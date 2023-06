Weet jij wat de maximumsnelheid is op een woonerf?

Borden met de aanduiding woonerf geven nog steeds niet goed aan dat daar een maximumsnelheid aan is verbonden. Velen hebben tijdens hun rijles wellicht geleerd dat hier ‘stapvoets’ moet worden gereden, maar hoe hard is dat precies?

Veel gemeenten hebben in het verleden geklaagd over onduidelijkheid met betrekking tot de maximumsnelheid op woonerven. De overheid beloofde al in 2012 om met een nieuw bord te komen, omdat het bestaande bord niet expliciet duidelijk maakt wat de maximumsnelheid daar is en er veel onduidelijkheid over bestaat. Zo’n verkeersbord kwam er nooit.

15 km/u

Veel automobilisten blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het feit dat de maximumsnelheid op woonerven 15 kilometer per uur is. Er is gekozen voor deze lage snelheid, omdat hier veel interactie plaatsvindt tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en de gevaren daarom het grootst zijn.

In veel gemeenten zijn de borden door bewoners aangevuld met een sticker waarop de maximum­snel­heid staat

Geen borden maximumsnelheid

Vooral kinderen, ouderen en fietsers lopen gevaar als er te hard wordt gereden in woongebieden. Dat komt mede doordat voetgangers op een woonerf zomaar de rijbaan mogen gebruiken. Kinderen mogen bijvoorbeeld overal spelen op de weg.

De wetgever laat het aan de wegbeheerder over om de maximumsnelheid op woonerven al dan niet expliciet duidelijk te maken. Op de meeste plekken gebeurt dat niet. In een aantal gemeenten zijn de borden daarom door bewoners aangevuld met een sticker waarop de maximumsnelheid staat vermeld.

Brits woonerf heet: woonerf

Nederland telt meer dan zesduizend woonerven, waar meer dan twee miljoen mensen wonen. Emmen is in de jaren 70 compleet ingericht als woonerf. In het buitenland zijn ook woonerven te vinden. In België heten ze ook woonerven en dat klinkt nog enigszins logisch. Minder voor de hand liggend is dat de Britse woonerven ook ‘woonerf’ heten. Er is dus geen Engelse vertaling voor gekozen.

