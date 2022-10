‘Wie is schuldig bij een botsing als twee auto’s van rijstrook wisselen?’

‘Geen rijbewijs voor mannen onder 21 jaar’, vinden deze Australi­sche veilig­heids­ex­perts

Een handvol verkeersveiligheidsexperts in de Australische staat New South Wales vindt dat mannen een rijverbod moeten krijgen tot ze 21 zijn. De leeftijdscategorie van mannen tot 25 jaar is ver oververtegenwoordigd bij verkeersongevallen.

24 september