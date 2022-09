Wil (79) ergert zich aan laadpaal: ‘Waarom staat die paal hier, niemand rijdt hier elektrisch’

‘Luxueuze ID.3' nog dit jaar troefmodel van 's werelds grootste fabrikant van elektri­sche auto's

De naam van ‘s werelds grootste fabrikant van elektrische auto’s zal velen onbekend in de oren klinken, maar het Chinese Build Your Dreams (BYD) heeft grootse plannen. Het merk trapt in Nederland af met drie nieuwe modellen, waarvan de Volkswagen ID.3-concurrent Atto3 de belangrijkste wordt.

1 september