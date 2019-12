Winterbanden hebben geen nut, blijkt uit Britse praktijktest

Het Britse blad TyreReviews is er voor het eerst in geslaagd alle bandensoorten onder exact gelijke omstandigheden te testen in een laboratorium. Conclusie? Winterbanden presteren over het algemeen slechter dan zomer- en all seasonbanden, behalve op sneeuw.

Het vergelijken van verschillende bandensoorten was tot voor kort lastig. Tijdens tests in de buitenlucht zorgen weersveranderingen voor wisselende omstandigheden, zodat de uitkomsten altijd arbitrair waren. Totdat het Britse blad TyreReviews de beschikking kreeg over een testlab waar de temperatuur van de lucht en ondergrond exact geregeld konden worden.

Voor de test werd een Volkswagen Golf voorzien van zes verschillende bandensoorten. In het overdekte testcentrum in Noord-Finland deden ze tests op droog, nat en besneeuwd wegdek bij verschillende lucht- en wegdektemperaturen. Dit alles om onder meer te bepalen wat de beste gemiddelde temperatuur is om over te schakelen op winterbanden.

Wat blijkt? Die temperatuur is er niet. Want hoewel vaak wordt gesuggereerd dat winterbanden beter presteren bij een temperatuur van minder dan 7 graden Celsius, blijkt die bewering geen stand te houden. Zolang het droog blijft, is een zomerband namelijk onder alle omstandigheden beter. Onder natte weersomstandigheden legt de zomerband het af tegen de ‘all seasonband’, oftewel vier seizoenen-band.

De winterband blijkt volgens de onderzoeker eigenlijk alleen de beste keus wanneer er echt sneeuw op de weg ligt. In Nederland heb je het dan in de regel over hooguit een paar dagdelen per jaar. De conclusie van de test luidt dan ook dat je beter geen winterbanden kunt kopen. Het praktische nut is volgens de onderzoekers te beperkt om aanschaf te rechtvaardigen.