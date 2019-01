Winterbanden: in deze landen zijn ze wel/niet verplicht

In Nederland zijn winterbanden niet verplicht, maar in het buitenland is dat vaak anders.

België: niet verplicht



In België zijn winterbanden net als in Nederland niet verplicht. Al worden deze wel aangeraden bij winterse omstandigheden. In bijvoorbeeld de Ardennen of de Belgische Eifel doe je er in de winter goed aan met winterbanden te rijden. De heuvels zijn daar toch al net iets hoger dan in ons land.

Duitsland: verplicht

In Duitsland zijn winterbanden verplicht bij ijzel, gladheid en sneeuw. Rijd je bij deze winterse omstandigheden met zomerbanden? Dan riskeer je een boete van € 60,-. Die boete wordt € 80,- als je bijvoorbeeld door gebrek aan grip een verkeersopstopping veroorzaakt. Rijd je met zomerbanden en veroorzaak je een ongeluk? Dan kan het zijn dat je een claim door grove nalatigheid aan je broek krijgt. En ja, die kan vele malen hoger uitvallen. In Duitsland zijn winterbanden om de wielen van de aanhanger niet verplicht. Al wordt het rijden hiermee wel aangeraden.

Frankrijk: winterbanden niet verplicht, sneeuwkettingen wel

Sneeuw of ijs? Dan wordt het in Frankrijk aangeraden met winterbanden te rijden. Het is niet verplicht. In sommige besneeuwde gebieden is het wel verplicht om met sneeuwkettingen te rijden. Dit wordt aangegeven op een blauw, rond bord met daarop een sneeuwketting. Zie je daaronder “pneus neige admis” staan, dan betekent dat dat je hier ook met winterbanden mag rijden in plaats van met sneeuwkettingen.

Italië: in bepaalde gebieden verplicht

In Italië zijn in bepaalde gebieden winterbanden verplicht tussen 15 november en 15 april. Dat wordt aangegeven op borden met daarop “obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo“. Deze borden kom je bijvoorbeeld tegen in: Zuid-Tirol, het Aostadal, Bozen en op de Brennersnelweg (A22).

Luxemburg: verplicht

Het is een minilandje, Luxemburg. En niet per se beroemd en berucht als wintersportland. Maar je kunt er wel op wintersport. Ben je op doortocht door de Benelux? Dan ben je in Luxemburg wél verplicht met winterbanden te rijden.

Nederland: niet verplicht

In Nederland zijn winterbanden niet verplicht. Krijg je een ongeluk? Dan heeft dit geen gevolgen voor je aansprakelijkheid. Je bent gewoon normaal verzekerd via de autoverzekering.

Oostenrijk: verplicht tijdens bepaalde periode

In Oostenrijk pakken ze het anders aan. Tussen 1 november en 15 april zijn winterbanden verplicht bij sneeuw, sneeuwmodder en ijs. Ga je de bergen in buiten deze periode? Ook dan kan het verplicht zijn met winterbanden te rijden. Geen winterbanden? Dan bedraagt de boete € 35,-. Die boete kan oplopen tot € 5.000,- en inbeslagname van je auto.

Zwitserland: aangeraden, maar niet verplicht

Een wintersportland bij uitstek. Het is dan ook best gek dat je hier niet verplicht bent om met winterbanden te rijden. Wel wordt het sterk aangeraden door de ANWB. Raak je betrokken bij een ongeluk terwijl je met zomerbanden rijdt? Dan loop je het risico dat je aansprakelijk wordt gesteld. Je hebt dan – volgens de Zwitsers – het verkeer onnodig in gevaar gebracht. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Laatste tip: check het sneeuwvlok-symbool op de banden

Als je binnenkort winterbanden gaat aanschaffen, kies dan voor banden waar een sneeuwvlok-symbool op staat. In Duitsland worden winterbanden die na 31 december 2017 geproduceerd zijn, alleen erkend als dit symbool erop staat. Heb je alleen M+S op je winterbanden staan? Dan is dit niet voldoende, ook al staat de M voor modder en de S voor sneeuw. Het is een aanduiding die ooit werd gebruikt voor terreinbanden. Het zegt niets over of je banden winterproof zijn of niet.