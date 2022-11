Wordt deze auto (met stekker) de redding van Alfa Romeo?

SUV’s met plug-in hybride-techniek, die met een elektromotor en oplaadbaar accupakket over korte afstanden elektrisch kunnen rijden, leggen de autofabrikanten geen windeieren. Zonder stekkermodel in het programma doe je eigenlijk niet meer mee in de SUV-middenklasse. Dat hebben ze ook bij Alfa Romeo ingezien en daarom verschijnt van de nieuwe Tonale, enkele maanden na zijn toetreding tot de Nederlandse weg, nu ook een plug-in hybride.

In vijf jaar tijd volledig elektrisch

De nieuwe Tonale heeft een loodzware taak: hij moet meer klanten naar de showroom van Alfa Romeo trekken. Véél meer klanten zelfs, want met uitsluitend de alweer zeven jaar oude Giulia en Stelvio is het Italiaanse merk simpelweg ten dode opgeschreven. Kleinere en goedkopere modellen zoals de MiTo en Giulietta, die zonder opvolging bleven, werden de laatste tijd node gemist door de dealers. Zo verkocht Alfa Romeo in 2021 slechts 173 auto’s in Nederland...

De nieuwe Tonale luidt meteen het startschot in van een geëlektrificeerde toekomst: na de plug-in hybride volgt in 2024 een volledig elektrisch aangedreven variant van de Tonale. In een exclusief interview eerder dit jaar vertrouwde Alfa’s CEO Jean-Philippe Imparato onze autoredactie toe dat in 2025 een vanaf de basis als EV ontwikkelde auto wordt onthuld, en dat Alfa Romeo in 2027 definitief stopt met verbrandingsmotoren.

Voor op benzine, achter op stroom

In de Tonale-prijslijst komt de nieuwe plug-in hybride duidelijk boven de reeds leverbare uitvoeringen te staan. Die versies beschikken over een aandrijflijn die het midden houdt tussen een ‘mild hybrid’ en een volwaardige hybride. In de automatische versnellingsbak is een kleine elektromotor verwerkt, die stroom put uit een 0,8 kWh grote accu. Puur bedoeld om de auto vanuit stilstand elektrisch aan het rollen te krijgen, voordat de 1,5-liter benzinemotor (met 130 of 160 pk) de voortstuwing volledig oppakt. Zo wordt brandstof bespaard bij optrekken, parkeren en lage snelheden in stadsverkeer.

Volledig scherm © Alfa Romeo

De Tonale Plug-In Hybrid pakt het elektrische aandrijfaspect veel grondiger aan. Onder de vloer van de bagageruimte huist een lithium-ion batterij met een capaciteit van 15,5 kWh. Deze is gekoppeld aan een elektromotor tussen de achterwielen, die een vermogen van 122 pk levert. De voorwielen van de Tonale PHEV worden aangedreven door een 1,3-liter viercilinder turbomotor met 180 pk. Het systeemvermogen van de Tonale Plug-In Hybrid komt op 280 pk, het maximum koppel op 250 Nm. Daarmee levert de auto heel behoorlijke prestaties: je zit al in 6,2 seconden op de honderd.

Fanatiek stekkeren

Veel belangrijker is echter de efficiëntie van de plug-in hybride-aandrijflijn. Alfa Romeo vermeldt een gemiddeld benzineverbruik (WLTP) van slechts 1,1 liter op 100 kilometer (1 op 90,1), maar dat is alleen binnen bereik als je bloedfanatiek stekkert. De 15,5 kWh-accu biedt genoeg energie voor 69 geheel elektrische kilometers. Wanneer je nooit buiten de stadsgrenzen komt, moet een actieradius van zo’n 80 kilometer haalbaar zijn. Opladen van de batterijen met de 7,4 kW boordlader duurt ongeveer 2,5 uur.

Volledig scherm © Alfa Romeo

Consequentie van alle aanvullende techniek is dat de Tonale flink zwaarder wordt: het verschil tussen de Hybrid en de Plug-In Hybrid bedraagt 235 kilogram, bij een totale massa van 1835 kilogram. Aan de andere kant profiteer je tot en met 2024 wel van het halftarief op de wegenbelasting, dat geldt voor auto’s die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. Berekend volgens de WLTP-normen haalt de Tonale PHEV een CO2-emissie van 26 gram per kilometer (Hybrid: 134 gram).

Technische fijnslijperij

Hoewel de Tonale technisch nauw verwant is aan de Jeep Compass, heeft Alfa Romeo alles in het werk gesteld om de rijeigenschappen van de nieuwe SUV zoveel mogelijk af te stemmen op het sportieve imago van het Italiaanse merk. Verantwoordelijk voor de technische fijnslijperij en dynamische eigenschappen van de Tonale Plug-In Hybrid is ingenieur Domenico Bagnasco, die in het verleden aan de wieg stond van extreem sportieve en zeer tot de verbeelding sprekende modellen als de 8C Competizione, de 4C en de Giulia GTA en GTAm.

Volledig scherm © Alfa Romeo

Hoewel de besturing van de Tonale erg licht en ook vrij gevoelloos is, komt de auto op hoge snelheid echt tot leven. We reden enkele rondjes over het testcircuit van Alfa’s moederconcern Stellantis bij het Noord-Italiaanse dorpje Balocco, waar de Tonale Plug-In Hybrid verrassend goed uit de verf kwam. Het weggedrag is zeer voorspelbaar, de besturing blijft weliswaar licht maar reageert heel direct en mooi lineair. Met 122 pk aan elektrisch vermogen vol op de achterwielen zet de Tonale bij het verlaten van een snelle bocht zelfs speels zijn achterkant een stapje opzij.

Klein prijsverschil

De sportieve insteek is ook op de openbare weg goed voelbaar. Dat heeft duidelijk effect op het veercomfort, want de Tonale is op een hobbelige ondergrond behoorlijk beweeglijk. Iets wat gevoelsmatig wordt benadrukt door de het beperkte absorptievermogen van de stevige schuimvulling in de stoelen. Met de DNA-knop in de middenconsole heb je keuze uit de rijprogramma’s Dynamic, Natural en Advanced Efficiency. Voorzien van adaptieve schokdempers kan het onderstel nog een gradatie steviger worden geschakeld.

Volledig scherm © Alfa Romeo

De Nederlandse importeur heeft hooggespannen verwachtingen van de Tonale Plug-In Hybrid en denkt dat deze versie hier de meeste kopers zal trekken. De auto verschijnt in het eerste kwartaal van 2023 in de showroom. Prijzen zijn nog niet definitief vastgesteld. Naar verwachting gaat de zeer compleet uitgeruste Speciale, als introductieversie, iets minder dan 51.000 euro kosten. Een klein verschil ten opzichte van de Tonale Hybrid met 160 pk, die op dit moment voor 48.589 euro in de prijslijst staat.

Volledig scherm © Alfa Romeo

