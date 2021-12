Wordt deze Tesla-concurrent de nieuwe eigenaar van VDL Nedcar?

VDL Nedcar zwijgt over Rivian, kabinet wil Amerikaan­se start-up in elektri­sche auto's graag binnenha­len

EINDHOVEN - Het ministerie van economische zaken praat met de Amerikaanse ontwikkelaar van elektrische auto's Rivian over een mogelijke productielocatie in Nederland. Of VDL Nedcar daarvoor in de race is, wil het ministerie niet zeggen. Ook VDL wil daar geen uitspraken over doen.

26 november