Youtuber laat ‘onverwoestbare’ auto van drie kilometer hoogte naar beneden storten

Zelfs vanuit de helikopter is te zien dat de auto kaduuk is, aangezien de hele wagen in tweeën is gebogen. Eenmaal weer op de grond wordt het vermoeden bevestigd. Desalniettemin haken ze de Hilux toch vast voor de val van 10.000 feet (3048 meter) en nemen ze hem weer mee de lucht in. De val duurt 29 seconden en het resultaat is voorspelbaar: de auto is zo plat als een dubbeltje en zal nooit meer rijden.