YouTuber steekt expres zijn nieuwe Mercedes-AMG in brand

Volgens de eigenaar, de Russische YouTube-ster Mikhail Litvin (26), had hij meerdere malen problemen ondervonden met de 639 pk sterke V8-motor van zijn zwarte Mercedes. Litvin was naar eigen zeggen ontevreden over de manier waarop zijn dealer de reparaties had aangepakt en dus moest de auto branden.

Volgens verschillende bronnen ging zijn vierdeurs coupé constant kapot en wilde de dealer niets doen om de problemen te verhelpen. Hij zou zijn auto al vijf keer naar de dealer hebben gebracht, maar telkens zou de dealer excuses hebben gevonden om het voertuig niet te repareren of zijn auto een paar weken te laten staan ​​zonder er iets aan te doen.

Publiciteitsstunt?

Litvin beweert dat hij een bericht stuurde naar Mercedes-Benz en vervolgens zijn AMG GT 63 S op een nat grasveld parkeerde en in de brand stak via een benzinespoor over het natte gras. De dramatische video eindigt wanneer de eigenaar wegrijdt in een blauwgroene Lada die zo te zien ook een klein motorprobleem heeft.

Of het nu een vrijwillige daad was uit pure ergernis of gewoon een publiciteitsstunt, zullen we wellicht nooit weten. Feit is wel dat de brandstichter meer dan 11 miljoen volgers heeft op Instagram en vier miljoen op YouTube en dat het er door deze actie niet minder zullen worden. De video is binnen 24 uur al meer dan zes miljoen keer was bekeken en wanneer dat zo doorgaat, zullen de advertentie-inkomsten al snel oplopen richting het bedrag dat de Mercedes heeft gekost.

