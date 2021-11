Youtuber verkoopt bizarre autocollectie in één keer

De youtuber volgde de afgelopen jaren een simpele strategie om zijn collectie groot te maken. Hij kocht voor zijn kanaal Hoovies Garage een auto die in slechte staat verkeerde, of die half uit elkaar lag en knapte hem vervolgens op. De video's die hij maakte over zijn avonturen leverden hem een enorme populariteit op.

Daardoor kon hij steeds duurdere auto's kopen. Van Chevrolets en Dodges ging hij naar Ferrari's en Lamborghini's. Inmiddels is hij echter druk met een groot aantal andere projecten, onder meer voor televisie, en dus gooit hij zijn complete collectie in de verkoop.

Hoewel sommige van zijn auto's overduidelijk te hoog geprijsd zijn, zitten er ook relatieve koopjes tussen. Eén ding is zeker, er zit voor bijna iedereen wel wat leuks bij. Want je kunt van de collectie zeggen wat je wilt, maar niet dat er een lijn in zit, of enige vorm van logica.