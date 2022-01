Zeecontainer valt van vrachtwagen op A16 richting Rotterdam

Import gebruikte auto's vorig jaar met 36 procent toegenomen

De import van gebruikte auto's nam vorig jaar met 36 procent toe tot in totaal 294.119 voertuigen. Dat blijkt uit van BOVAG en RDC. In 2020 werden er nog 216.629 importoccasions geteld. Volgens de BOVAG is de grote stijging vooral het gevolg van de toegenomen vraag naar tweedehands auto’s bij de vakhandel.

18 januari