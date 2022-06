Zeldzame BMW die 43 jaar in een schuur stond moet miljoenen opbrengen

Een zeldzame BMW 507 uit 1957 gaat volgens experts meerdere miljoenen opbrengen tijdens een veiling. De sierlijke sportwagen stond 43 jaar onaangeroerd in een garage in Philadelphia.

Het is niet ongebruikelijk om Ferrari’s en oude Bentleys voor meer dan een miljoen euro van eigenaar te zien wisselen tijdens veilingen, maar bij BMW's is dat anders. In tegenstelling tot bijvoorbeeld zustermerk Mercedes heeft BMW niet zo heel veel bijzondere of zeldzame auto's gebouwd in het verleden. In ieder geval geen auto's die meerdere miljoenen kunnen opbrengen.

Slechts 252 exemplaren gebouwd

Eigenlijk heeft alleen de BMW 507 die status. Dat is niet vreemd, want BMW bouwde tussen 1956 en 1960 slechts 252 exemplaren van de 507, waardoor het een van de zeldzaamste en meest gewilde voertuigen van de autofabrikant is. De lijst met bijzondere 507-eigenaren omvat Elvis Presley en voormalig F1-baas Bernie Ecclestone.



Volledig scherm De BMW 507 is een van de weinige klassieke sportwagens van het Duitse automerk. © Bonhams

De vroege Serie 1-exemplaren zijn het zeldzaamst, aangezien er in de eerste twee productiejaren slechts 34 exemplaren werden gebouwd. De auto die nu is ontdekt in de VS is er een uit de tweede serie, die in 1957 op de markt kwam. Dit model had een kleinere brandstoftank en meer kofferruimte dan zijn voorganger, aangezien de grote tank in de eerste serie de laadruimte beperkte en sterke brandstofdampen produceerde.

Zeldzame BMW 507 is ooit nieuw gekocht in Caracas

De BMW 507 die binnenkort wordt geveild, is ooit nieuw gekocht in Caracas, Venezuela. De vader van de huidige eigenaar kocht de auto eind jaren 70, maar reed er nooit mee. In plaats daarvan zette hij de auto in een garage in Philadelphia, waar de auto 43 jaar in opslag bleef. Interessant detail is dat de auto slechts een van de vele 507's is die eigendom zijn van dezelfde familie. Kennelijk waren er meer familieleden die de 507 al een mooie auto vonden toen de prijzen nog niet torenhoog waren.

Onder de motorkap van de 507 bevindt zich een 3,2 liter V8-motor die 150 pk leverde. Een ZF handgeschakelde versnellingsbak met vier versnellingen was standaard en de auto kon vanuit stilstand in iets meer dan 11 seconden accelereren van 0 tot 100 km/u. Bonhams schat dat de auto tussen de 1,8 miljoen en 2,2 miljoen dollar zal opleveren. De auto wordt in september geveild in de VS tijdens de Audrain Concours Auction op Rhode Island.

