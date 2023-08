Zelfrijdende taxi’s veroorzaken verkeerschaos in VS na wifi-problemen

Het incident gebeurde exact één dag nadat het bedrijf zijn aanwezigheid in San Francisco had uitgebreid. Beelden onthullen een scène waarin een vloot van ten minste zes Cruise-auto’s vrijdagavond de verkeersstroom in het North Beach-gebied belemmert. Ooggetuigen ter plaatse meldden dat maar liefst tien stilstaande Cruise-auto’s de weg blokkeerden.

Plotselinge piek in lokaal datagebruik

Cruise schreef de plotselinge onderbreking toe aan ‘problemen met de draadloze verbinding’ als gevolg van de start van Outside Lands, een driedaags muziekfestival. Het bedrijf legde het verband verder niet uit, maar bekend is wel dat grote evenementen netwerkverbindingsproblemen kunnen veroorzaken door een plotselinge piek in lokaal datagebruik. ,,We werken aan oplossingen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt en verontschuldigen ons bij de getroffenen”, aldus een woordvoerder van Cruise.

Brandweer is tegen robotaxi's

De burgemeester van San Francisco noemde autonome voertuigen ondanks het incident ‘een belangrijk onderdeel van de toekomst van transport, niet alleen in San Francisco maar in de wereld’. Wel erkende ze dat bepaalde uitdagingen overwonnen moeten worden. De brandweer van San Francisco is absoluut tegen de robotaxi's. ,,Wij zijn het absoluut niet eens met het besluit om commerciële operaties door de autonome voertuigbedrijven in San Francisco toe te staan", zei brandweercommandant Jonathan Baxter in een verklaring.

Weg naar schietpartij geblokkeerd

In juni kwam Cruise ook al onder een vergrootglas te liggen vanwege een probleem dat werd veroorzaakt door een van hun zelfrijdende voertuigen. Toen stopte een zelfrijdende auto midden op de weg, waardoor de weg naar een massale schietpartij in de buurt werd geblokkeerd.

Sinds deze week mogen zelfrijdende taxi’s 24 uur per dag in San Francisco opereren. Voorheen mochten autonome voertuigen alleen in de stad rijden tijdens de nachtelijke uren, tussen 22.00 uur en 06.00 uur. In de staat Californië exploiteren ten minste 41 bedrijven momenteel meer dan 2000 autonome voertuigen in Californië.