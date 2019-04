Zelfrijdende Volkswagens op proef in stadsverkeer

Volkswagen is begonnen met het testen van zelfrijdende auto's in stadsverkeer. De opvallende hoeveelheid apparatuur bovenop de auto's doet vermoeden dat deze technologie nog een lange weg te gaan heeft, maar dat valt wel mee. Laserscanners en radars zijn tegenwoordig ook al in klein formaat verkrijgbaar.

De omvangrijke apparatuur is echter nodig om onder meer met uiterste precisie de positie van de auto te bepalen en de omgeving scherp in de gaten te houden. Het testen van zelfrijdende auto's op de openbare weg brengt nu eenmaal risico's met zich mee, zoals vorig jaar het dodelijke ongeval met een zelfrijdende Volvo van Uber in de VS aantoonde. De meeste grote autofabrikanten gaan er ondanks dit soort tegenslagen vanuit dat rond 2025 de volledig zelfrijdende auto voldoende uitontwikkeld zal zijn om hem op de markt te kunnen brengen.

De praktijktests met de autonome auto’s van VW (van het zogenoemde Level 4) vinden in Hamburg plaats op een testtraject van drie kilometer lang. Gekozen is voor vijf speciale e-Golfs, meldt de autofabrikant in een persbericht. Ze zijn onder meer uitgerust met laserscanners, camera’s, ultrasonische sensoren en radars.

Momenteel wordt er in Hamburg gewerkt aan een negen kilometer lang testtraject dat volgend jaar in gebruik wordt genomen. Om daar proeven met autonome en connected voertuigen te faciliteren, worden verkeerslichten voorzien van apparatuur waarmee communicatie tussen de auto en de infrastructuur mogelijk is.

Kracht van 15 laptops

De zelfrijdende e-Golfs zijn uitgerust met elf laserscanners, zeven radars en veertien camera’s. Tijdens een gemiddelde praktijktest genereren die tot wel 5 gigabyte aan data per minuut. In de kofferbak van de e-Golf is een computer weggewerkt met de kracht van zo’n vijftien laptops. Die moet in enkele milliseconden grote hoeveelheden informatie verwerken over voetgangers, fietsers, andere auto’s, kruisingen, geparkeerde voertuigen, voorrangssituaties, wegopbrekingen en rijbaan-wisselingen.

De kunstmatige intelligentie van de elektrische Golf moet in een complexe situatie alle relevante objecten waarnemen en daar correct op reageren zonder vals alarm te slaan. Het systeem maakt daarvoor gebruik van zelflerende computers en patroonherkenning. Voor de veiligheid worden de e-Golfs tijdens de praktijktests door testrijders bemand. Zij houden de werking van de systemen in de gaten en moeten ingrijpen als dat nodig is.

De vijf niveaus van autonoom rijden

Level 1 – Assistentie De auto kan een deeltaak zelf verrichten, zoals sturen of remmen/accelereren. Voorbeeld: adaptive cruise control.

Level 2 – Gedeeltelijk autonoom De auto kan diverse dingen tegelijk zelfstandig doen, zoals sturen én remmen/accelereren. De bestuurder moet nog steeds op het verkeer letten. Voorbeeld: adaptive cruise control met rijstrookbewaking.

Level 3 – Semi-autonoom De auto stuurt, remt en accelereert niet alleen zelfstandig, maar houdt ook de omgeving in de gaten. Als de bestuurder moet ingrijpen, dan vraagt de techniek daar om. Dit systeem werkt onder bepaalde omstandigheden. Voorbeeld: de file-assistent (traffic jam assist).

Level 4 – Verregaand autonoom De auto kan onder bepaalde omstandigheden volledig zelf rijden. Voorbeeld: de e-Golfs die in Hamburg alleen op een afgebakend stuk weg autonoom mogen rijden.

Level 5 – Volledig autonoom De auto kan onder alle omstandigheden helemaal zelfstandig rijden. Er hoeft geen mens in de auto aanwezig te zijn.

Volledig scherm Autonome e-Golf © Friso Gentsch

