Zes tips om kleine snelheidsbekeuringen te voorkomen

Ze zijn zeer irritant en vaak verrassend duur: boetes voor kleine snelheidsovertredingen omdat je even niet zat op te letten achter het stuur. Met deze zes tips kom je in theorie boetevrij 2023 door.

1. Bestel een auto met head-up display

In tijden van strenge snelheidshandhaving is het een waardevolle investering die zichzelf snel kan terugverdienen, want bij een aantal merken heb je er al een voor minder dan 1000 euro: de head-up display. Deze toont permanent de actuele snelheid op de voorruit. Zo houd je én de maximumsnelheid in de gaten én rijd je niet te hard omdat je niet naar de snelheidsmeter in je dashboard hoeft te kijken. Er zijn ook aftermarket sets te koop en sommige apps kunnen dit ook (zie punt 5).

2. Gebruik begrenzers en cruise control

Tegenwoordig zijn zelfs kleine auto’s vaak uitgerust met cruise control. Je kunt deze niet alleen gebruiken om het tempo constant te houden en op die manier boetes vermijden, de cruise control heeft meestal ook een snelheidsbegrenzingsfunctie: geef je te veel gas, dan beperkt hij de snelheid automatisch. Alleen bij volgas schakelt de begrenzer automatisch uit.

3. Pas op bij nieuwe auto met snelheidsmeters

Wie ervan uitgaat dat de snelheidsmeter in nieuwe auto’s ook zo'n 10 procent teveel aangeeft, kan voor een nare verrassing komen te staan. Ze mogen inderdaad tot 10 procent plus 4 km/u afwijken (dat betekent theoretisch 16 km/u teveel bij een snelheid van 120), maar het hoeft niet. De huidige snelheidsmeters wijken vaak slechts 2 tot 4 km/u af in plaats van 4 tot 7 km/u zoals vroeger. Sterker nog: afhankelijk van de grootte van je band of velg kan de snelheid soms precies overeenkomen met de werkelijkheid. Je kunt de afwijking zelf constateren met een app als Flitsmeister, die op basis van GPS vrij accuraat de werkelijke snelheid aangeeft.

4. Kies voor een auto met verkeersbordherkenning

De beste tip om geen boetes te krijgen is uiteraard om nooit te hard te rijden, maar dat is nogal lastig in Nederland met vaak variërende snelheden. Auto’s met verkeersbordherkenning weten meestal feilloos hoe hard je waar mag rijden. Ze hebben vaak ook een snelheidslimietwaarschuwingssysteem: de snelheidslimiet die op het display wordt weergegeven, knippert of licht op, of er klinkt zelfs een waarschuwingssignaal. Voordeel: je kunt de auto pas laten waarschuwen bij een overschrijding van bijvoorbeeld plus 5 km/u wanneer je weet dat jouw snelheidsmeter 5 km/u afwijkt. Een nadeel is dat fouten bij het herkennen van de borden met de limieten geen uitzondering zijn. Overigens kunnen sommige moderne systemen automatisch de maximumsnelheid als cruise control-snelheid overnemen, of dit op verzoek doen.

5. Download een app die waarschuwt voor controles.

Uiteraard geven we deze tip niet om op punten waar ze niet staan het gaspedaal in te trappen, maar het is wel handig om bij een punt waar gecontroleerd wordt even extra op je snelheid te letten. Dat kan met verschillende verkeersapps, zoals Flitsmeister en Waze. Deze apps waarschuwen ook voor andere zaken, bijvoorbeeld wanneer er hulpdiensten met zwaailicht en sirene in de buurt zijn. Vaak is er ook een overschrijdingswaarschuwing. Sommige snelheidsmeter-apps kunnen ook gespiegeld worden weergegeven en zodoende zelfs als head-up display dienen. Zoek in de app-store naar het woord ‘HUD’ voor apps die dit kunnen.

6. Maak bezwaar als boete volgens jou onterecht is.

Nog geen 4 procent van alle Nederlanders gaat in bezwaar tegen verkeersboetes die op de mat vallen. Maar wie dat wel doet, heeft vaak succes. Bezwaar aantekenen kan op twee manieren: digitaal via de website van het CJIB of met een brief aan de officier van justitie. In die brief schrijf je naast je persoonsgegevens ook het nummer dat op je boete staat en de reden waarom je het niet met de boete eens bent. Ben je niet eens met de beslissing? Dan kun je overwegen naar de kantonrechter te gaan. Dit moet binnen zes weken na de beslissing van de officier van justitie. Voorwaarde is wel dat je de boete betaalt. Dat noemen ze een ‘zekerheid stellen’.

