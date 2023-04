Zijn al die dure hectometerpaaltjes langs de snelweg nog wel nodig?

Vraag: ‘We hebben in Nederland 9583 kilometer aan rijks- en provinciale wegen. Op elke 100 meter staat een hectometerpaaltje, dat zijn er dus in totaal 95.830. Waar gebruiken we die paaltjes eigenlijk voor? Ik kijk er nooit naar als ik op de weg zit en ik doe er niets mee. Misschien is het voor degene die moet doorgeven dat hij bij de betreffende hectometerpaal met pech staat? Maar in deze tijd heeft bijna iedereen een navigatiesysteem in zijn auto of op de telefoon. Laat zo’n paaltje minimaal 150 euro kosten, en dan reken ik het onderhoud niet eens mee. Dan kom je op een kostenplaatje van ongeveer 14.374.500 euro. Een flinke investering voor iets wat weggebruikers niet gebruiken. In Frankrijk printen ze witte kalk op de vluchtstrook. Lijkt mij goedkoper en dan kunnen we de wegenbelasting wat verlagen.’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Inderdaad is hiermee veel overheidsgeld gemoeid. En in het digitale tijdperk lijken die paaltjes lang niet meer zo hard nodig als in het verleden, toen er ook nog praatpalen van de Wegenwacht langs de weg stonden.

Maar zo’n hectometerpaaltje lijkt mij toch nog steeds handig als je pech of, erger nog, een verkeersongeval moet melden. Het geeft bovendien ook andere, essentiële informatie. Bijvoorbeeld over het wegnummer en over de rijrichting (aanduiding van de rijbaan rechts of links). Niet iedereen is zo handig met een navigatiesysteem dat hij op een snelle en simpele manier zijn locatie kan doorgeven. Bovendien gebruiken ook de hulpdiensten die paaltjes veelvuldig om zich te oriënteren.

Verf op het asfalt, zoals ze in Frankrijk soms toepassen, is door slijtage, vuil en bij slecht weer al gauw moeilijker zichtbaar dan zo’n bordje. Dat bevindt zich ook meer op ooghoogte. Kortom, zolang nog niet alle auto’s zelf hun positie kunnen doorgeven, al dan niet geautomatiseerd, zou ik die paaltjes toch nog maar even laten staan.’

