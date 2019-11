Zijn land crepeert, maar koning koopt splinternieuwe Rolls-Royce voor al zijn 15 vrouwen

Volgens The Times komt de aankoop van zijne excellentie ten goede aan het gezin, dat uit 15 vrouwen en 23 kinderen bestaat. De monarch - die meer dan 200 miljoen dollar waard is - ligt al langer onder vuur vanwege zijn overdadige levensstijl. Zo bezit hij een vloot van luxe auto’s, privévliegtuigen en heeft hij zelfs zijn eigen luchthaven.

Het zou gaan om een vloot vrachtwagens die was geladen met 20 Rolls-Royces en één Rolls-Royce Cullinan. De auto's zijn voor de 15 vrouwen van de koning en één ervan is voor zijn moeder. De luxe SUV Cullinan zou volledig zijn aangepast en zal door de koning zelf worden gebruikt. Het is nog niet bekend of de auto’s rechtstreeks zijn besteld bij de BMW Group, het moederbedrijf van Rolls-Royce, of dat ze zijn gekocht via een tussenpersoon.