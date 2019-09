Zo heet de Airbnb voor campers

Yescapa is de Airbnb voor campers. Op de portal kan eenvoudig in een groot aantal Europese landen een camper worden gehuurd via particulieren. Naast de standaardmodellen zijn er ook veel aangepaste modellen te vinden, van omgebouwde klassieke VW-bussen tot extreme 4X4-kempeerwagens.

Kamperen is in en campers helemaal. Helaas zijn ze duur in aanschaf. Onder de 40.000 euro is er nieuw niets te vinden en wil je een groot en luxueus exemplaar, dan gaan de prijzen al snel richting een ton. Een tweedehands exemplaar heeft ook zijn nadelen. Niet alleen de grotere storingsgevoeligheid, maar ook het feit dat je 'm het hele jaar door moet stallen om roestvorming te voorkomen.

Website Yescapa biedt de oplossing. De snel groeiende portal is niet alleen handig voor mensen die een camper zoeken voor hun vakantie, maar ook voor eigenaren. Het principe is simpel, want het is een soort Airbnb voor kampeerders. De voordelen liggen voor de hand: de trotse eigenaar van een voertuig kan de kosten drukken met de privéverhuur en vakantiegangers kunnen er een camper huren in plaats van dat ze er een moeten kopen.