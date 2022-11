Zo hoog is de topsnelheid van de snelste elektrische auto ter wereld

De Rimac Nevera heeft een topsnelheid gehaald van 412 kilometer per uur, waarmee het de snelste elektrische productieauto ter wereld is. Eerder werd de Nevera al uitgeroepen tot snelst accelererende auto ter wereld.

Het Rimac-team zocht specifiek naar een ovaal met rechte stukken die lang genoeg waren om de topsnelheid van de Nevera op te bereiken. Ze kwamen uiteindelijk uit bij een testcircuit in Papenburg in Duitsland, met twee rechte stukken van 4 kilometer.

Volledig scherm De Rimac Revera. © Rimac

Het aantal circuits dat uitgerust is om snelheden van meer dan 400 km/u te halen, is zeer zeldzaam. Dat komt vooral doordat ook het aantal auto's dat deze snelheden haalt uiterst gering is. Om de topsnelheid te halen werd de Nevera in de topsnelheidsmodus gezet, waardoor een aerodynamisch profiel ontstond dat luchtweerstand en neerwaartse kracht in balans houdt om stabiliteit bij hoge snelheden te garanderen.

Koppel van 2360 Newtonmeter

De auto was uitgerust met straatlegale Michelin Cup 2R-banden en onder toezicht van een Michelin-technicus, om hun staat te controleren, begon de recordrace. Achter het stuur zat Miro Zrnčević, Rimacs vaste testcoureur. Het was zijn uitdaging om de perfecte toegang tot het rechte stuk te krijgen vanaf de bochten van het circuit, teneinde de best mogelijke kans te genereren om de maximumsnelheid te halen.

Volledig scherm De Rimac Revera. © Rimac

Toen de auto de bocht uitkwam en ongeveer 250 km/u reed, ontketende Miro het volledige vermogen van de viermotorige, door Rimac ontwikkelde aandrijflijn en het batterijpakket, waardoor de Nevera uiteindelijk boven de 400 km/u uitkwam, mede dankzij de bizarre trekkracht van 2360 Newtonmeter.

Een derde van de geluidssnelheid

Pas toen Miro het gaspedaal had losgelaten en de Nevera weer normalere snelheden reed, hoorde de testcoureur de officiële topsnelheid van 412 km/u. Dit was al een doel van het Rimac-team toen de auto voor het eerst werd onthuld als de C_Two op de Autosalon van Genève in 2018. Pas na een gezamenlijke ontwikkelingstijd van 1,6 miljoen uur werd dit doel gehaald.

Volledig scherm De Rimac Revera. © Rimac

Miro Zrnčević: ,,Wanneer je 412 km/u rijdt, zit je op ongeveer een derde van de geluidssnelheid. Dat alleen bereiken in een straatauto is ongelooflijk complex, maar in Nevera hebben we een auto gemaakt die lange afstanden kan afleggen op een enkele lading, krappe en bochtige racecircuits aankan, kan driften en snelheidsrecords in rechte lijn kan breken. Dat geldt zowel voor de acceleratie als voor de topsnelheid.”

1914 pk

De Nevera wordt aan klanten geleverd met een begrensde topsnelheid van 352 km/u, maar kan de topsnelheid van 412 km/u halen tijdens speciale klantevenementen met de steun van het Rimac-team en onder gecontroleerde omstandigheden. Aangezien de banden tijdens dergelijke ritten enorm onder druk staan, zijn de meeste voorzorgsmaatregelen daarop gericht.

Volledig scherm De Rimac Revera. © Rimac

De Rimac Nevera is 1914 pk sterk. De auto wordt aangedreven door vier door Rimac ontworpen elektromotoren, die de hypercar in slechts 1,85 seconden van 0 naar 100 km/u voortstuwen en in 4,3 seconden naar 160 km/u. De naam Nevera staat voor een onverwachte mediterrane zomerstorm voor de kust van Kroatië. Net als het weer kan de Nevera volgens Rimac in een oogwenk transformeren van een comfortabele Gran Turismo in een circuit-georiënteerde racer of een breker van snelheidsrecords.

Ook Bugatti

De productie van de 2,1 miljoen euro kostende Nevera is inmiddels opgestart op het hoofdkantoor van Rimac aan de rand van Zagreb, Kroatië. De eerste auto’s zijn al uitgeleverd bij klanten over de hele wereld. Rimac is ook mede-eigenaar van Bugatti en ontwikkelt ook de toekomstige elektrische modellen van dit sportwagenmerk, dat tot voor kort eigendom was van Volkswagen.

