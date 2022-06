Zo krijgen afgedankte Audi’s een tweede leven in India

Automerk Audi heeft een verrassende nieuwe bestemming gevonden voor gebruikte accu’s van zijn elektrische auto’s. Samen met de Indiase start-up Nunam hangt het bedrijf in India oude accu’s in riksja’s, waardoor die een veel schoner alternatief zijn voor bestaande voertuigen.

Nunam is een start-up waar Audi’s Environmental Foundation sinds 2019 geld in steekt. Het bedrijf is samen met Audi een project gestart waarbij batterijen uit testexemplaren van zijn elektrische E-tron-modellen een tweede leven wordt gegund in tot EV omgebouwde riksja’s. Nunam heeft drie e-riksja’s ontwikkeld, die begin 2023 in India de weg op gaan.

© Audi

De drie elektrische riksja’s worden beschikbaar gesteld aan een non-profitorganisatie, die de elektrische driewielers op haar beurt beschikbaar stelt aan vrouwen die ze kunnen gebruiken om - bijvoorbeeld - hun verkoopwaar naar de lokale markt te rijden. Volgens Nunam kunnen gebruikte batterijen helpen om mensen in moeilijke levensomstandigheden economisch onafhankelijk te maken. Met name in voertuigen met een lichte motor en een relatief laag gewicht zouden gebruikte accu’s nog prima dienst kunnen doen, zo zegt de start-up.

De elektrische riksja’s worden niet opgeladen via het reguliere Indiase stroomnetwerk, dat volgens Audi voornamelijk wordt gevoed door steenkool, maar bij laadstations die gebruikmaken van zonne-energie. Nunam voorziet een toekomst waarbij de batterijen ook na hun tweede leven in een licht voertuig kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld lokale led-verlichting van stroom te voorzien.

,,We willen al het mogelijke uit de batterijen halen voordat ze moeten worden gerecycled”, meent Prodip Chatterjee, medeoprichter van Nunam. Of er ook plannen zijn om de elektrische riksja’s op grotere schaal op de markt te brengen of de accu’s in andere voertuigen te stoppen, is vooralsnog niet duidelijk.

© Audi

