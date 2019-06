Zo leiden gebruikte accu's uit elektrische auto's een tweede leven

Onze collega's van techsite Tweakers gingen op uitnodiging van Nissan langs bij de Johan Cruijff Arena om te zien hoe oude Nissan Leaf-accu’s in de kelder worden gebruikt om de energie van 4200 zonnepanelen op het dak van de Arena op te slaan. Ook bijzonder aan dit project is dat de volledige energiedistributie van de zonnepanelen naar de accu’s gebeurt via gelijkspanning.

Een ander Nederlands initiatief is een duurzame wijk waar deze zomer 33 gezinswoningen worden opgeleverd die energie-leverend zijn. Het netto-energiegebruik is nul dankzij uitstekende isolatie en slimme opslag van warmte en kou in de vloeren. De energie van de geïntegreerde zonnepanelen op het dak wordt opgeslagen in huisaccu’s die samen een grote energiebuffer vormen. De opbrengst van de overcapaciteit wordt verdeeld onder de bewoners. Tot slot nam Tweakers een kijkje op het dak van het Europese distributiecentrum van Nissan, waar door middel van crowdfunding 9000 zonnepanelen zijn geplaatst in combinatie met accu’s als energiebuffer.