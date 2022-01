Zo parkeer je het goedkoopst in de stad

Parkeer-app

De meeste gemeenten hebben een parkeerplan met specifieke prijzen - afhankelijk van de straten of buurten. Soms kun je flink goedkoper parkeren aan het einde van de straat of net om de hoek. Er zijn ook de beroemde ‘blauwe zones’, waar parkeren voor een beperkte tijd gratis kan zijn. Om alles te weten te komen over de prijzen voor elke straat of wijk in een stad, raadpleeg je gewoon een parkeer-app zoals ANWB Onderweg, Yellowbrick of ParkMobile. Daar vind je ook een overzicht met de kosten van het parkeren.

Soms is parkeren op straat duurder dan in een parkeergarage: in Amsterdam moet je nu in het centrum tot 7,50 euro per per uur betalen voor een parkeerplaats op straat. Behalve dat het veiliger is, kun je je auto dan ook goedkoper neerzetten in een parkeergarage, bijvoorbeeld van Q-Park, P1, APCOA of Interparking. Zij bieden vaak voordelige en zelfs in de loop van de tijd dalende tarieven, evenals dag- of weekpakketten en kortingen voor reserveringen vooraf. En soms kun je zelfs een e-bike of e-scooter huren.