Zo rijdt de eerste volledig elektrische Volvo: XC40 Recharge

Volvo is maar al te graag het braafste jongetje van de klas. Zo nam het bedrijf als een van de eerste autofabrikanten ter wereld afscheid van de nogal omstreden dieselmotoren en begrensde het de topsnelheid van al zijn modellen op 180 kilometer per uur. Ook wil het merk in 2040 klimaatneutraal produceren en moeten alle modellen compleet recyclebaar zijn. Daarnaast maakt het werk van de elektrificatie van zijn gamma, hetzij met milde hybrides met een 48 Volt-boordnet, dan wel met plug-inhybrides.

Dat zijn echter allemaal slechts tussenoplossingen, vinden ze in Zweden, want het einddoel is duidelijk: puur elektrisch rijden. De 59.900 euro kostende XC40 Recharge P8 is daarom de eerste in een lange reeks en het model heeft meteen al de stroom mee. In Nederland hebben zakelijke rijders namelijk belang bij een model van maximaal 45.000 euro, want daarmee profiteren ze (dit jaar nog) van een bijtelling van slechts acht procent. Over de resterende 14.900 euro betalen ze 22 procent.

418 kilometer

De nieuwe elektrische Volvo heeft meer voordelen. Het is een SUV-achtig model en die zijn de laatste jaren sterk in opmars. Ook de actieradius is voldoende met 418 kilometer, zij het dat Volvo wel wat voorzichtig is met het reclameren van dit getal. Ze houden het zelf liever op ‘tussen de 340 en 400 kilometer netto'. Een ander voordeel is dat dit een Volvo is. Nederlanders zijn er gek op vanwege het feit dat het merk hier wordt gezien als ‘premium’ en inderdaad, het is net iets chiquer voorrijden dan in een Kia of Hyundai.

Bovendien heeft Volvo een uitstekend dealernetwerk, waarop ook zakelijke rijders graag terugvallen. Je hoeft de XC40 bovendien niet op te halen in een winderig havengebied en particuliere kopers kunnen hun oude Volvo bij de dealer netjes inruilen. En dan is er nog het uiterlijk. We hebben nog geen mensen getroffen die de XC40 een lelijke auto vinden. Je kunt Volvo hooguit verwijten dat het weinig innovatief is om een bestaand model te elektrificeren, maar dat is niet helemaal waar. De XC40 is weliswaar al enige tijd als benzine- en dieselauto op de markt, maar tijdens de ontwikkeling werd hij wel degelijk van begin af aan voorbereid op elektrische aandrijving.

Dikke buik

Qua uiterlijk zijn er weinig veranderingen ten opzichte van de benzinevarianten. De grille zit dicht omdat er toch geen koellucht nodig is en de Recharge is gebaseerd op de R Design-uitvoering. Waar normaal gesproken R Design staat, zien we nu Recharge-badges. Pas als je hem naast een benzineversie parkeert, valt op dat zijn buik iets verder uitgezakt is, want daar ligt 75 kWh aan batterijen. Binnen is het ook allemaal standaard XC40 wat je ziet en dat betekent een fris Scandinavisch design: ingetogen en toch smaakvol en dat is precies waar ook veel Nederlanders van houden. Een lekkere zitpositie op de goede stoelen is snel gevonden en dan is het een kwestie van de pook in stand ‘D’ zetten en wegrijden.

Doordat je de sleutel bij je hebt, zet de auto alles al klaar om weg te rijden en hoef je dus geen startknop meer in te drukken. Binnenkort kun je de XC40 ook openen met je mobiele telefoon. Wegrijden gaat net zo geruisloos als je al dacht. Een zachte zoemtoon is het enige dat je hoort en ook bij hogere snelheden is het interieur van deze zoevende Zweed een oase van rust. Bij een snelheid van 100 kilometer per uur klinken de banden, het windgeruis en de elektromotor alle drie ongeveer even zacht en dat voelt als een verademing na een drukke werkdag.

‘One-pedal drive’

Maar het rijden met de XC40 Recharge is wel even wennen. In tegenstelling tot een aantal concurrenten is de mate van terugwinning van energie niet instelbaar. Dat wil zeggen dat je óf geen regeneratie hebt, óf een zogeheten ‘one-pedal drive’. Dat laatste wil zeggen dat de auto bij het loslaten van het ‘stroompedaal’ meteen fors begint af te remmen. Wil je minder hard remmen, dan moet je een beetje gas houden. In de praktijk hoef je dan bijna nooit op het rempedaal te trappen. Dat scheelt weer een hoop slijtage bij de remblokken en -schijven.

De XC40 Recharge P8 is de eerste auto ter wereld die is uitgerust met de spraakgestuurde Google Assistant, Google Play Store, Google Maps en andere Google-diensten. Door draadloze updates, van onderhoud tot volledig nieuwe functies, is de auto net zo up-to-date als je andere digitale producten. De bediening is logisch en werkt feilloos. Het systeem geeft toegang tot honderden apps en werkt net zo eenvoudig als een smartphone.

Caravan trekken

De acceleratie van de 2,2 ton wegende XC40 is bijna adembenemend. Met zijn sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 4,9 seconden is de 408 pk sterke auto op enkele tienden van een seconde na net zo snel als de duurdere Jaguar I-Pace en Audi e-Tron. De topsnelheid is begrensd op 180 kilometer per uur.

Met een snellader is de batterij in 40 minuten tot 80 procent opgeladen. De XC40 P8 AWD Recharge kan maximaal 150 kW aan. De vierwielaangedreven auto heeft een trekkracht van 660 Newtonmeter en mag daarmee een aanhanger van maximaal 1500 kilo trekken. Dat is uiteraard van invloed op de actieradius, maar volgens Volvo zorgt een aanhanger van zo'n 1200 kilo, het gemiddelde caravangewicht, voor slechts 10 tot 15 procent minder rijbereik.

Vanaf 59.900 euro

Volvo geeft zijn modellen een nummer om aan te geven waar ze staan. De huidige XC40 Recharge P8 AWD is het voorlopige topmodel. Volgend jaar komt daar een iets minder sterke uitvoering van de XC40 bij, die ook iets minder ver komt op een volle lading. Deze uitvoering komt een stuk dichter te liggen bij het door zakelijke rijders gedroomde drempelniveau van 45.000 euro.

Wil je meer luxe, uitstraling en prestaties, dan kom je terecht bij de Polestar 2, een auto van een nieuw merk dat als familielid van Volvo gebruikmaakt van dezelfde techniek. Wil je minder betalen, kijk dan eens bij Lynk&Co: Chinees, maar ook van dezelfde moeder als Volvo (het Chinese Geely) en met exact dezelfde techniek. Lynk&Co is echter voorlopig alleen te rijden op abonnementsbasis. En mocht dit alles nog niet jouw smaak zijn: de komende vijf jaar brengt Volvo elk jaar een compleet nieuw elektrisch model uit.

De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge P8 staat vanaf eind deze maand bij de Nederlandse Volvo-dealers. De prijzen beginnen bij 59.900 euro.

