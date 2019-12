Zó rijdt de vernieuwde RX 450h, ’s werelds meest succesvolle Lexus

VIDEOGrote SUV’s zijn bij uitstek geschikt om te dienen als imagobooster. Denk aan de Audi Q7, BMW X5 en de Mercedes GLE. De vernieuwde RX 450h van Lexus heeft andere verkoopargumenten. Na een dagje sturen in de hybride SUV (zie de video) begrijpen we waarom dit ’s werelds meest succesvolle Lexus is.

Lexus doet het lang niet onaardig in Nederland. Tot vorige maand stonden er 21.562 Lexus-wagens geregistreerd, en dat zijn er slechts enkele honderden minder dan er de afgelopen drie decennia in Nederland zijn verkocht. Natuurlijk, in al die jaren werden via de zogeheten grijze importkanalen extra exemplaren naar Nederland gehaald. Maar het zegt ook wat over de houdbaarheid van een Lexus. Niet voor niets neemt het Japanse luxemerk al acht jaar lang de nummer 1-positie in op de ranglijst van meest betrouwbare automerken. En hoewel het model RX pas twintig jaar op de markt is, draagt de SUV al de titel ‘meest succesvolle Lexus’. Ruim drie miljoen werden er geproduceerd, en alleen het afgelopen jaar al namen 110.000 consumenten in Amerika een RX in ontvangst. Ook in Nederland kan de RX rekenen op een trouwe schare fans.

Geringe BPM-boete

Hoewel modellen als de Mercedes GLE, Audi Q7 en BMW X5 veel meer een statussymbool zijn, concurreert de RX wel degelijk met deze premium SUV’s uit Duitsland. Met een vanafprijs van 76.995 euro is de RX 450h aanmerkelijk minder duur. Lexus voorziet elke RX in Nederland van een hybride aandrijfunit, dus een verbrandingsmotor die assistentie krijgt van een elektromotor. Een dergelijke aandrijflijn resulteert in een relatief beschaafd brandstofverbruik van zo’n 1 op 17, wat in de praktijk neerkomt op ongeveer 1 op 15. Da’s een keurig verbruik voor een bijna 2,2 ton wegende SUV. Dat officiële brandstofverbruik komt overeen met een CO2-uitstoot van 132 gram per kilometer. Dat resulteert dan weer in een relatief geringe BPM-boete, waardoor de vanafprijs in Nederland niet door het plafond schiet.

Volledig scherm Lexus RX 450h. © Lexus

Niet in de laatste plaats scoort de RX 450h het sympathieke brandstofverbruik door de aanwezigheid van een elektromotor met de daarbij behorende accu. Zodra je vertrekt, verzorgt die elektromotor de snelheidsopbouw. Tot zo’n 65 km/u zoef je vrijwel geruisloos over het asfalt, pas daarna treedt de V6 in werking. De overgang tussen elektrisch en op benzine rijden gebeurt bijzonder soepel. Eigenlijk kun je nauwelijks van een overgang spreken.

De RX 450h heeft geen stekkerfunctie. Het laden van de accu gebeurt telkens weer bij het afremmen van de auto. Bijzonder wel dat Lexus een V6 gebruikt in de RX 450h. Zelfs het voorname Range Rover lepelt een viercilinder in de hybride variant van de grote Engelse SUV. Maar Lexus houdt lekker vast aan een 3,5-liter V6, die je overigens nauwelijks hoort. Pas als je de benzinemotor echt aanspoort, hoor je diep uit het vooronder een fijn klinkende zescilinder-ronk.

Solide bouwkwaliteit

Het begon drie decennia geleden voor Lexus met de LS400. Een dikke sedan, in de stijl van een Mercedes S-klasse, die comfort, snelheid en een stevige V8 combineerde met een solide bouwkwaliteit. Kijk maar eens om je heen, zo af en toe kom je die LS400 nog tegen. Tijdens de ontwikkeling van die allereerste Lexus wilde het management van Toyota, waar Lexus nu nog steeds bij hoort, dat de LS400 snel zou zijn, over enige efficiëntie zou beschikken (de eis was een verbruik van minimaal 1 op 10), en het moest de stilste en comfortabelste auto ter wereld zijn. Alle speerpunten werden gehaald.

Maar belangrijker nog, de filosofie waar het eind jaren 80 van de vorige eeuw mee begon, hanteert Lexus nog steeds. We zijn inmiddels bij de vijfde generatie RX beland, en die weet wederom indruk te maken met de hoge mate van comfort, stilte, efficiëntie en bouwkwaliteit. Met een top van 200 km/u en een sprint naar 100 km/u in 7,7 seconden heb je aan snelheid geen gebrek, hoewel dergelijke cijfers niet voor iedereen meer van groot belang zijn.

Haptisch

Interessanter is het, volgens Lexus, verbeterde multimediasysteem. Het blijft een eigenwijs merk, dat Lexus. Waarschijnlijk daarom houdt het vast aan het in de middenconsole geplaatste aanraakmodule. Door met je vinger over een kunststof vlak te bewegen, stuur je de cursor op het grote display aan. Lexus vindt dat de bedienbaarheid is verbeterd, doordat het touchpad nu ook haptisch functioneert. Je kunt er met je vinger overheen wrijven om iets te bedienen, maar er nu ook op drukken om een actie uit te voeren.

Volledig scherm Lexus RX 450h. © Lexus

Toch weet het systeem weinig indruk te maken. Je krijgt de cursor maar met moeite op de plek in het scherm waar je ’m wilt hebben. En dus moet je vaker je blik van de weg halen dan bij een systeem dat bijvoorbeeld BMW gebruikt. In de X5 zit een dikke knop waar je blindelings je hand op laat vallen en die zich intuïtief laat bedienen. Lexus laat het mediasysteem nu beter samenwerken met de smartphone van de gebruiker, zodat je Apple Carplay of Android Auto op het brede beeldscherm kunt tonen. Het scherm zelf is goed afleesbaar en heeft ook een aanraakfunctie. Maar om goed als touchscreen te functioneren, staat het scherm weer net iets te ver van de bestuurder af.

Klimaatconciërge