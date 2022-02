Zo rijdt de verrassend ruime Volkswagen ID.Buzz: stil, comfortabel en soepel

autotestVolkswagen laat binnenkort de legendarische VW Bus terugkeren. De VW die sinds 1950 als personenbusje én als bestelauto de wereld veroverde, gaat in een compleet nieuwe gedaante elektrisch de toekomst in. Onze autoredactie reed er al mee, al wordt hij pas op 9 maart onthuld.

Precies een halve eeuw geleden - in 1972 - presenteerde Volkswagen óók al een elektrische versie van de VW Bus. Op de beurs van Hannover werd toen het prototype getoond van een T2 (de tweede generatie van het busje) met een achterin gemonteerde elektromotor. Elektrisch rijden stond toen nog in de kinderschoenen: het busje kwam met z’n batterijpakket welgeteld 85 kilometer ver. Het laat zich raden dat niemand, zelfs Volkswagen zelf, hier toekomst in zag.

Maar een halve eeuw later wordt het elektrisch rijden wél serieus genomen. Na de zomer staat de nieuwe VW Bus in de Nederlandse showrooms. Hij krijgt de naam ID.Buzz en vertoont stijlkenmerken van het oermodel, de T1. Dat betekent compact vanbuiten en ruim vanbinnen dankzij korte overhangen (de wielen staan op de hoeken van de auto, voor zoveel mogelijk interieurruimte) en opnieuw achterwielaandrijving.

Volledig scherm VW ID. Buzz © VW

De ID.Buzz is uniek in de auto-industrie doordat hij volledig en van begin af aan als elektrische auto is ontwikkeld. Deze keer dus geen bestaand model dat ook met brandstofmotoren wordt geleverd. De technische basis wordt gevormd door het MEB-platform, dat ook andere elektrische Volkswagens als de ID.3 en Skoda Enyaq draagt.

Voorlopig zal de ID.Buzz uitsluitend met een 82 kWh batterijpakket leverbaar zijn, in combinatie met een 150 kW elektromotor. Zijn topsnelheid blijft beperkt tot 145 km/h. De actieradius is nog niet bekendgemaakt en veel andere details houdt VW ook nog even onder de pet. Wel is inmiddels bekend dat de ID.Buzz ook bi-directioneel kan laden; je kunt dus stroom vanuit de auto aan je huis leveren of aan een accessoire, zoals een elektrische fiets.

De ID.Buzz profiteert van het lage zwaartepunt

Onze autoredactie kreeg de gelegenheid om in en om Amsterdam de eerste kilometers met de ID.Buzz te maken. Hij is nu nog met regenboogkleuren gecamoufleerd, want op 9 maart wordt hij officieel onthuld. Tijdens deze eerste kennismaking blijkt hoe soepel en vlot hij zich laat berijden. Natuurlijk draagt de elektrische aandrijving bij aan de stilte in het interieur. Dat is heel wat anders dan de dieselmotoren die tot nu toe de bestelbussen van VW kenmerkten.

Juist zo’n hoge auto als de ID.Buzz profiteert van het lage zwaartepunt dat een in de bodem geïntegreerd batterijpakket met zich meebrengt. Hij ligt dan ook best stevig op de weg. De bus veert comfortabel, maar wel iets steviger dan een personenauto als de ID.3. Dat is onvermijdelijk omdat hij ook een flinke lading moet kunnen meedragen. Verder blijkt hij met zijn draaicirkel van 11 meter verrassend wendbaar.

Je zit lekker in de ID.Buzz en heb je als bestuurder prettig zicht rondom door het grote glasoppervlak. De automaat laat zich niet bij het instrumentarium bedienen, zoals in de ID personenauto’s. In plaats daarvan heeft de Buzz een hendel aan de stuurkolom.

Doordat hij dezelfde wielbasis heeft als de huidige generatie van de VW Transporter - de T6.1 - belooft de Buzz veel laadruimte of zitplek voor passagiers. En hij is leverbaar met schuifdeuren, desnoods aan beide kanten en desgewenst ook met elektrische bediening. Er komt straks een vijfzitter, maar ook een driezitter met maximale laadruimte. Voorin is er keuze uit twee stoelen of een bank. Later volgt een versie met extra lange wielbasis, die nog meer ruimte belooft.

Veelbelovende specificaties Met de standaard wielbasis van 2,99 meter is de ID.Buzz 4,71 meter lang. Zijn wielbasis is overigens slechts 2 millimeter korter dan bij de huidige T6.1. En die is met zijn 4,90 meter bijna 20 centimeter langer. Verder is de ID.Buzz 8,1 cm breder dan de T6.1. Dat maakt hem relatief ruimer, maar ook onhandiger in parkeersituaties. De vijfzitter kan 1121 liter aan bagage verstouwen, zelfs als alle zitplaatsen bezet zijn. De laadruimte van de ID. Buzz Cargo is 3,9 m3. Het laadruim is welgeteld 2,20 meter lang, 1,70 meter breed en 1,25 meter hoog. De ID.Buzz krijgt standaard led-koplampen en ontvangt software-updates via zijn permanente online-verbinding. Tot wel 7 usb-c aansluitingen kunnen als optie worden aangevinkt. Wielen zijn leverbaar in de maten 18 tot en met 21 inch.

