Zo snel en goedkoop is de nieuwe Tesla Model S Plaid

De nieuwe Tesla Plaid was vorig jaar nog te zien met een aantal optische aanpassingen. Die hebben echter allemaal het eindstadium niet gehaald. Althans; niet in de eerste modellen. Het kan wel zijn dat er later nog een RS-achtige uitvoering komt voor circuitliefhebbers, maar de standaard Plaid ziet er ook vrij standaard uit.



De vernieuwingen zijn bijna allemaal onderhuids te vinden. De Tesla Model S Plaid heeft namelijk drie motoren, die gezamenlijk 1100 pk sterk zijn. Daarmee accelereert de auto van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,1 seconden. Dat is slechts twee tienden langzamer dan de Aspark Owl: een 2000 pk sterke Japanse elektrische supersportwagen. De topsnelheid van de Tesla bedraagt 322 kilometer per uur en de actieradius bedraagt 840 kilometer.

Vanaf 140.000 euro

Op de beelden is te zien hoe de auto een rondje Laguna Seca afraffelt in 1:30.3. Volgens Elon Musk kan er nog wel drie seconden van die tijd af. Beetje grootspraak misschien, maar feit is dat deze familiesedan met deze tijd al net zo snel is als een speciaal voor circuitgebruik ontwikkelde Porsche 911 GT3 RS met slechts twee zitplaatsen.

De Tesla Model S Plaid komt pas eind volgend jaar op de markt, maar kan nu al geconfigureerd worden op de website van Tesla. De supersnelle sedan gaat 141.005 euro kosten. Dat is veel geld, maar de auto is aanzienlijk goedkoper dan de Porsche Taycan Turbo S, die ruim 50 mille duurder is. En nóg veel goedkoper dan de slechts 0,2 seconden snellere Aspark Owl, die vanaf 2,9 miljoen in de prijslijsten staat.

Ben je op zoek naar een tweedehands Tesla? Klik dan hier.