Zo ver kun je nog rijden als je reservelampje brandt

Zodra de brandstofmeter in het voertuig oplicht, verschijnen er zweetdruppels op het voorhoofd van de meeste automobilisten. In het buitenland kun je zelfs een flinke boete verwachten wanneer je strandt zonder brandstof. Dit hoeft niet altijd je eigen schuld te zijn, gezien de wilde stakingen in Frankrijk van de afgelopen dagen .

De brandstofmeters verschillen per model. Bij oudere auto’s is het de klassieke brandstofmeter die met behulp van een analoge wijzer een richtwaarde geeft. Bij nieuwere modellen worden de resterende kilometers meestal digitaal weergegeven. Als deze op nul staan, is er nog een ‘reservetank’ over met in de regel vijf liter brandstof.