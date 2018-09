Zo voelt rijden in de Tesla Roadster, de snelste auto ter wereld

Tesla's eerste model was ook een Roadster, maar die auto was gebaseerd op de bestaande Lotus Elise. Het nieuwe model lijkt er nauwelijks op. Want waar de oude Roadster nog een tweezitter was, is er in de nieuwe Roadster plaats voor vier personen. De nieuwe Tesla Roadster komt in de video pas bij minuut 3:30 in beeld, maar in de kleine twee, resterende minuten zien we meer van de Roadster dan we tot dusver gezien hebben.