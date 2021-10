Zo voorkom je boetes bij het gebruiken van je mistlicht voor en achter

Om te beginnen is het nadrukkelijk verboden om je mistlampen aan de voorkant te gebruiken als een soort dagverlichting. Je mag hier alleen je dimlicht gebruiken, tenzij er sprake is van dichte of zeer dichte mist. Daarvoor zijn objectieve criteria vastgesteld door de wetgever. Bij minder dan 200 meter zicht, oftewel dichte mist, mogen de mistlampen aan de voorzijde aangezet worden.

Voor het mistachterlicht geldt dat je dit alleen bij zeer dichte mist mag voeren. Het zicht bedraagt dan minder dan 50 meter. Bij hevige regenval is het gebruik van mistlampen in Nederland nadrukkelijk niet toegestaan. De gedachte daarachter is dat een achterligger mogelijk verblind kan worden door de reflectie van het felle licht in de regen.

Voer je het mistlicht onterecht? Dan mag de politie je een boete van 140 euro opleggen. Mistlichten aan de voorkant zijn niet wettelijk verplicht, het mistachterlicht is dat wel, althans: op personenauto’s die gebouwd zijn na 31 december 1997. Ook voor aanhangwagens en caravans geldt het verplichte mistachterlicht.

Buurlanden

In onze buurlanden zijn de regels net even anders. In België is het namelijk zo dat voertuigen ingeschreven kunnen worden als auto voor dagelijks gebruik of als oldtimer. Bij een oldtimer zijn mistlampen alleen verplicht als de auto er origineel van was voorzien, maar bij dagelijks gebruik moet iedere auto voorzien zijn van één of twee mistachterlichten.

Mistlampen voor zijn - net als in Nederland - niet verplicht. In België zijn de regels rond het gebruik van mistlampen iets ruimer. Bij de mistlampen voor geldt bijvoorbeeld geen afstandscriterium: bij regen, mist of sneeuw mogen ze al gebruikt worden. Het mistachterlicht mag gebruikt worden bij minder dan 100 meter zicht. Daar zijn extreme weersomstandigheden ook bij inbegrepen.

In Duitsland mag het mistachterlicht alleen gebruikt worden als het zicht minder dan 50 meter bedraagt. Dan geldt ook een maximumsnelheid van 50 km/h. Bij de mistlampen vóór zijn de regels iets ruimer: in stedelijke gebieden mogen ze gebruikt worden bij een zicht van 60-70 meter, buiten de stad bij 100-120 meter en op de snelweg bij minder dan 150 meter zicht. De boete voor oneigenlijk gebruik van de mistlampen is in Duitsland overigens wel een stuk lager dan bij ons: 20 euro. Ook zijn mistlampen in Duitsland niet wettelijk verplicht op personenauto’s.

