Zodra de kookplaat aangaat laden elektrische auto's langzamer op: slimme innovatie uit Utrecht

Grote politieac­tie bij Kia en Hyundai wegens vermeende illegale software

De Duitse politie heeft met 180 rechercheurs diverse huiszoekingen gedaan op acht plekken in Duitsland en Luxemburg. Doel was om te bewijzen dat ook Kia en Hyundai illegale software hebben toegepast in versies met een dieselmotor.

29 juni