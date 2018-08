Zoon Steve McQueen wil miljoenen zien van Ferrari

Ferrari kondigde twee jaar geleden aan, ter gelegenheid van het aankomende 70-jarige bestaan, 350 speciale edities te lanceren op basis van de vijf huidige Ferrari-modellen. Een daarvan was een bruine California T die de naam 'The Steve McQueen' droeg. Daarmee verwijst Ferrari naar een bruine Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso uit 1963, die McQueen kreeg van zijn eerste vrouw, Neile Adams.

De reactie van McQueen junior is niet onlogisch: Ferrari is zelf ook altijd op bijna maniakale wijze bezig met het beschermen van zijn merkrechten. Overigens heeft Pixar ook nooit betaald voor de naam Lightning McQueen in de film Cars. Deze is namelijk niet vernoemd naar Steve McQueen, maar naar Pixar-tekenaar Glenn McQueen, die overleed in 2002.