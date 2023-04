Zoveel zwaarder werden auto’s de afgelopen 20 jaar en dat komt vooral door deze trend

Ondanks lichtere materialen en digitale techniek worden auto’s nog ieder jaar zwaarder, iets wat vooral komt doordat ze nog altijd groeien. Dat is ook terug te zien in de lijst met bestverkochte modellen in Europa. Op de plekken een en twee staan Duitse SUV’s.

Aanvankelijk waren het vooral de verbeterde veiligheidskooien en botsveiligheid die auto's zwaarder maakten, daarna was het de behoefte van automobilisten aan meer luxe. Maar de laatste jaren is het vooral de SUV-trend die zorgt voor ‘autobesitas’. En de toekomst ziet er wat dat betreft somber uit, want de elektrische SUV kan wel eens uitgroeien tot het meest populaire model na 2025.

Volgens gegevens van het Franse adviesbureau Inovev zijn auto’s die tegenwoordig in Europa worden gebouwd gemiddeld 7 centimeter hoger, 10 centimeter breder en 20 centimeter langer dan in 2000. Dit tot grote frustratie van vooral stadsbesturen en een groeiend aantal bewoners, die willen dat de stad wordt teruggegeven aan fietsers en wandelaars.

5,2 miljoen SUV's erbij in een jaar

Het gemiddelde gewicht van auto’s is sinds het jaar 2000 met 20 procent gestegen tot ongeveer 1,5 ton. Het aantal SUV’s is nu goed voor 40 procent van de totale verkoopmarkt en geëlektrificeerde voertuigen voor 25 procent van de productie in Europa. Volgens Inovev is het aandeel SUV’s in Europa gestegen van 3 procent in 2000 tot 46 procent vorig jaar, oftewel 5,2 miljoen nieuwe SUV's en cross-overs erbij in één jaar.

8 SUV’s behoren tot de 20 bestverkochte volledig elektrische auto’s in Europa en 16 SUV’s behoren tot de 20 bestverkochte plug-in hybrides.

Volgens de Inovev-evaluatie waren dit de bestverkochte SUV-modellen in Europa vorig jaar: Volkswagen T-Roc (165.701 voertuigen)

Volkswagen Tiguan (137.476)

Peugeot 2008 (137.404)

Tesla Model Y (135.461)

Hyundai Tucson (133.223)

Ford Puma (129.035)

Renault Captur (128.898)

Dacia Duster (122.329)

Ford Kuga (120.387)

Kia Sportage (118.943)



Miljard ton CO2

In de VS werden vorig jaar 7,6 miljoen SUV’s verkocht en in China maar liefst 11,2 miljoen exemplaren. Consultants verwachten dat het aantal registraties van SUV’s wereldwijd zal toenemen van 32 naar 35 miljoen voertuigen in de komende twee jaar. In 2022 stootten SUV’s wereldwijd een miljard ton CO2 uit. Eerder bleek al dat als alle SUV’s samen een land waren, ze het op vijf na smerigste land ter wereld zouden zijn.

Deskundigen zien groeiende welvaart als een van de redenen waarom kopers van SUV’s zich zelden druk maken om terreincapaciteiten. Wel willen ze vaak letterlijk groeien qua auto, wat onvermijdelijk leidt tot een stijgende vraag naar grotere auto’s. Bovendien bieden SUV’s meer bescherming, helaas wel vooral in de zin van dat ze ervoor zorgen dat doden en gewonden bij een botsing vooral in de andere auto’s vallen. Ook gelden SUV's in het huidige tijdsgewricht nog altijd als statusverhogend.

Parkeergarages maximaal 2500 kilo

Voor planologen en verkeersplanners leiden grotere auto's ook tot problemen. Op Duitse snelwegen mogen veel auto's officieel al niet meer op de versmalde linkerbaan komen wanneer er werkzaamheden zijn en veel parkeerplaatsen in garages worden te klein. In een aantal Nederlandse parkeergarages zijn auto's met een gewicht van meer dan 2500 kilo niet welkom. Op dit moment zijn er al een stuk of 15 nieuwe auto’s te koop die zwaarder zijn.

