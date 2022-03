Zuinig rijdende auto’s worden sneller door Nederlandse vinding

De irritatie zit ‘m bij veel automobilisten in het feit dat de bestuurder niet meer gemakkelijk kan versnellen op momenten dat dit juist nodig is, bijvoorbeeld bij het oprijden van een snelweg. In samenwerking met Renault hebben Delftse robotingenieurs de Proactive Eco Mode ontwikkeld: een nieuw systeem waarmee de bestuurder sneller rijdt op basis van toekomstvoorspellingen, terwijl hij nog steeds energiezuinig rijdt.

Renault

Volgens onderzoekers Timo Melman en Niek Beckers bleek dat het systeem vrij snel succesvolle voorspellingen kon doen. De onderzoekers voerden data in met betrekking tot het rijgedrag van automobilisten en togen vervolgens naar het Renault Technocentre in Frankrijk. Nadat het systeem was geperfectioneerd werd het gedemonstreerd op de Franse wegen. Groupe Renault was enthousiast en sprak de ambitie uit om het gepatenteerde systeem in toekomstige auto’s te gebruiken, zo meldt de TU Delft.

‘Auto kan voorspellen waar je power nodig hebt’

,,Met ons systeem kijkt je auto al een stukje vooruit terwijl je rijdt", vertelt Timo Melman, onderzoeker Human-Robot Interaction van de TU. ,,Dit komt omdat wij voorspellingen maken over de momenten waarop de bestuurder veel power nodig heeft en waarop niet, en kan indien nodig de motor-instellingen van de auto veranderen. Hiervoor zijn geen ingewikkelde algoritmen nodig, dit doen we simpelweg door data te verzamelen over hoe de chauffeur en andere weggebruikers rijden. Met die data ‘weet’ de auto wanneer je wilt versnellen. Dit maakt het voor de rijder veel fijner om in eco-modus te blijven rijden en het is nog steeds energie-efficiënt.”

