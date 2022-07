Zwartste lak ter wereld die bijna alle licht absorbeert is te koop

Inktzwart, gitzwart, pikzwart - het zijn allemaal woorden om aan te geven dat iets echt heel erg zwart is. Maar het kan nog veel zwarter. Want wanneer je een auto beschildert met moderne ultrazwarte lakken als Vantablack verdwijnen plotseling alle contouren.

Alle uitstulpingen, lijnen en kieren vallen daardoor weg, waardoor het werk van de ontwerpers compleet teniet wordt gedaan. Het is irritant om naar te kijken, omdat je denkt dat er iets mis is met je ogen. Gevoelsmatig kijk je naar een tweedimensionale auto die is weggereden uit een computerspel.

Vantablack

Vantablack absorbeert bijvoorbeeld tot 99,96 procent van het licht, maar heeft als nadeel dat het is gemaakt van koolstof-nanobuisjes en op een speciale manier moet worden aangebracht. Als autolak heeft Vantablack dan ook geen toekomst. Het materiaal is weliswaar ongevoelig voor extreme temperatuur- en drukschommelingen en trillingen, maar het is niet krasbestendig en bovendien extreem duur.

1300 euro per liter

Dat geldt allemaal niet voor Musou Black, want dat is een lak op waterbasis die in een traditioneel spuitpistool kan worden gebruikt. Het extreem zwarte goedje absorbeert tot 99,4 procent van het inkomende licht en is wel te koop, ook al kost een liter nog altijd 1300 euro. Het bedrijf Pit One Customs in Japan besloot het op een Porsche te spuiten om te zien hoe het eruit zou zien, en de resultaten zijn hallucinerend.

In de zeer lange video hieronder wordt het proces van begin tot eind van het schilderen van een Porsche 911 in beeld gebracht. Aan het einde is te zien hoe de glanzend zwarte Porsche is veranderd in een bijna vormeloze stealth-bommenwerper die alleen nog door zijn contouren en ronde koplampen is te herkennen als een Porsche 911. De lak is te koop in Japan in blikken met een inhoud van 100 milliliter en een liter.

