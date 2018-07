Aangenaam vakantiegevoel bij restaurant Aengenaam in Luyksgestel

Vandaag gaat de culinaire reis naar Luyksgestel. Onze route gaat door het prachtige Kempische Brabant. Het doel is restaurant Aengenaam. Eigenaar Bart van Schijndel maakt hier zijn droom waar. Als student rechten stond hij in de bediening bij voorheen 'het Pannenhuys'. Ruim drie jaar geleden kreeg hij de kans om het restaurant over te nemen. Van jurist naar restauranteigenaar, dat is een kranige stap. Geef je vervolgens het restaurant de naam 'Aengenaam', dan schep je vanzelfsprekend ook verwachtingen.

Onze aandacht wordt onmiddellijk getrokken door het terras. Deels overkoepeld door een eeuwenoude prachtige kastanjeboom. Ernaast een productief gevulde kruidentuin waar de chef zijn kruiden plukt.

Steekwoorden

De zaak is sfeervol en trendy ingericht met aardse kleuren. Bij binnenkomst is links een loungehoek voor een aperitief. Boven de tafels in het midden hangen opvallende koperen lampen. Bij Aengenaam staan Daan Box en Lotte Wuyts achter het fornuis. De kaart is geklemd in een ringband van grijs staal. Daar loop je niet zomaar mee weg. De omschrijving van de gerechten vraagt om vertrouwen in de chef want die blijven beperkt tot drie steekwoorden. Ik kies voor het driegangen keuzemenu en mijn gast het driegangen verrassingsmenu met een daarbij horend wijnarrangement.

Een verrassingsaanval van amuses is een mooi begin en staat in het teken van asperges. In een blik gevuld met hooi liggen twee eitjes gevuld met Hollandse garnaaltjes en fijn gesneden asperges, mousse van Hollandaise en krokantjes van aardappel. Een knapperig 'sigaartje' van filodeeg gevuld met mousse van asperges en haringkaviaar in een schaaltje met zwarte stenen geserveerd. Kroepoek van asperges; dat is creatief bedacht van de chef. We hebben nu al geen spijt van onze overgave.

Mijn gast krijgt als voorgerecht gepekelde zalm, stukjes asperges, tipjes mierikswortel crème, salsa verde met ansjovis aangemaakt en aardbei. De zalm is uitstekend. Dáár draait het om in dit gerechtje. Het is aardbeienseizoen. Dus volop gebruiken maar niet bij dit voorgerecht. Ik krijg drie gamba's, kort gebakken en lekker knapperig, tipjes mayonaise, kroepoek van inktvis en gegrilde cocktailtomaatjes. We zijn verrast door de bijzondere eerste wijn uit het wijnarrangement. In het glas komt Chenin Blanc Babylon's Peak, Zuid-Afrika, 2016. Een prachtige volle wijn met een vleugje karamel, kokos en tropisch fruit. Fris met een matig zuurtje.

Warmwaterbad

We gaan door met het hoofdgerecht. Bij mijn gast serveert de bediening rumpsteak van Black Angus, sous vide (garen in warmwaterbad op contante lage temperatuur) bereid en voor het doorgeven even onder de grill. Rumpsteak is net iets steviger vlees van de dikke lende. Bijzonder smaakvol maar wat méér werk voor de tanden. Jus van La Trappe Dubbel bier, groene en witte asperges en aardappelmousseline rond het vlees. Een uitstekend gerecht. Het glas Pinot Noir, Maison Diable, Frankrijk is een volle kruidige wijn.

Voor mij staat hoender op het menu. Geserveerd met een jus van vadouvan (gefermenteerd kruidenmengsel van o.a. kerrie, fenegriek, mosterdzaad). In een mooie lijn liggen getourneerde worteltjes, courgette, maïskolfjes en een krokant polentakoekje. Ook de hoender is sous vide gegaard, botermals en hoog op smaak. De jus is wat oppervlakkig en mist diepgang. In mijn glas een Macon Village, Vaucharmes, 2014. Soepel, zacht, fruitig, een lange afdronk.

Husselen

Het dessert is enerzijds opgebouwd rond limoen met als smaakmaker basilicum en kruidnagel. Meringue, tipjes lemoncurd en krokante koekjes. De bediening adviseert om het lekker door elkaar te husselen. Jammer van de fraaie opmaak maar het is een goede tip. Zoet en zuur komen in evenwicht. Het aroma van de kruidnagel en basilicum zijn een verfijnde toevoeging. In mijn dessert spelen aardbei, rabarber, krokantjes van witte chocolade, aardbeienijs en mousse van vanille de hoofdrol. Een uitstekend zomers dessert. We drinken er een glas Die Golden Eule, Siegerrebe Auslese, Rheinhessen, 2016 bij. Een lichte frisse, niet te zoete wijn.

Bij de koffie en een keuze uit heerlijke bonbons zijn we het erover eens dat Aengenaam zeker zijn naam waarmaakt. De producten waar de chef mee werkt, zijn herkenbaar en vers. De borden met zorg opgemaakt. De soms onervaren nonchalance van de bediening wordt volledig weggepoetst door de persoonlijke charme. We kunnen ons voorstellen dat een avond op het prachtige terras het vakantiegevoel versterkt.

De kaart

- De charmante website van Aengenaam belooft Brabantse gezelligheid, pure producten en verrassende gerechten. Dat maakt ons nieuwsgierig.

- Verrassingsmenu bestaat uit 3 gangen: 35 euro.

- Wijnarrangement, 3 bijpassende wijnen: 18.00 euro. 4 gangen 42 euro.

- Wijnarrangement, 4 bijpassende wijnen: 24 euro. 5 gangen 45 euro. Wijnarrangement, 5 bijpassende wijnen 30 euro.

- Aengenaam beschikt over een moderne 'feestzaal' en een sfeervol tuinterras.

Beoordeling

- Voorgerecht 7,0

- Hoofdgerecht 7,5

- Nagerecht 8,0

- Bediening 7,0

- Ambiance 8,0

- Prijs/kwaliteit 8,5

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

- 1x cola€2,201x tonic €2,30

- 1x sherry dry €4,25

- 1x driegangen verrassingsmenu €35,00

- 1x driegangen keuzemenu €30,00

- 1x wijnarrangement €18,00

- 1x Bob wijnarrangement €11,50

- 2x koffie van 't huis €0,00

- 2x karaf water €0,00



Totaal €103,25



Informatie