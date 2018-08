Aangereden scout (15) in Bergeijk niet in levensgevaar, laaghangende zon waarschijnlijk oorzaak ongeluk

UPDATE BERGEIJK - Het 15-jarige meisje dat woensdagavond zwaargewond raakte bij een aanrijding in Bergeijk , is buiten levensgevaar. Het vermoeden is dat de 85-jarige automobilist die het ongeluk veroorzaakte, werd verblind door de laag hangende zon.

Het meisje maakte onderdeel uit van een groep van ongeveer 20 leden jeugdleden van de Vlaamse Chiro, een soort scouting. De jongeren waren op weg naar Esbeek waar een zomerkamp plaatsvindt. Op de Witrijtseweg vlakbij het dorpje De Weebosch, gemeente Bergeijk, werd het meisje door een auto geschept.

Gereanimeerd

Volgens omstanders werd het zwaar gewond geraakte meisje ter plekke gereanimeerd en vervolgens meegenomen door een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen. „Haar toestand is stabiel en ze is buiten levensgevaar, maar moet in het ziekenhuis blijven”, zegt Erwin Cools, directeur van jeugdbeweging Chirojeugd Vlaanderen.

Roland Slenders kwam de groep tegen vlak voordat zij de Witrijtseweg opliepen. „Ze hadden honger, maar de frituur hier De Weebosch was dicht”, vertelt hij. „Dus zochten ze op een plattegrondje aan het begin van de weg naar een alternatief. Ik heb ze nog gewezen op de SBP, een outdoorcentrum iets verderop.”

Slenders is flink geschrokken. Vlak voordat de groep doorliep, waarschuwde hij de jongeren nog. „Ik zei: 'Kijk uit, want dit is een gevaarlijke weg.' Ik was net thuis toen ik de sirenes hoorde. Ik ben meteen omgekeerd en zag dat meisje in de berm liggen. Ze waren haar aan het reanimeren.”



Laag hangende zon

Over de oorzaak hoeft Slenders niet lang na te denken: de laag hangende zon. Dat vermoedt ook Frank Schilders, eigenaar van outdoorcentrum SBP. Hij passeerde de groep een paar minuten voor het ongeluk en reed ook over de Witrijtseweg: „Als je vanaf het dorp komt, krijg je eerste een flauwe bocht. Maar toen ik het rechte stuk op draaide, werd ik ineens verblind door de zon. Alsof iemand met een zaklamp in mijn gezicht scheen. Op dat tijdstip van de avond (rond kwart voor negen, red.) schijnt de zon een kwartier lang precies tussen de bomen door.”

De politie moet de precieze oorzaak van het ongeluk nog vaststellen. De 85-jarige bestuurder is aangehouden, maar hoefde gezien zijn leeftijd niet meer het bureau. Hij heeft zich donderdagochtend wel op het bureau gemeld om te worden verhoord. Bij de Nederlander uit het Belgische Dessel werd 's avonds al een alcoholtest afgenomen. Hij had niet gedronken.

Déjà vu

Giel van der Heiden is één van de weinige bewoners aan de Witrijtseweg. Hij ging een kijkje nemen toen hij woensdagavond de hulpdiensten voorbij zag komen. „Toen ik de kakikleurige pakjes van die jongeren zag, kreeg ik meteen een déjà vu. 'Oh nee, he. Niet weer', dacht ik.”

Hij doelt op het ongeluk dat hier zeven jaar geleden iets verderop plaatsvond. Ook op de Witrijtseweg, ook jongeren van de scouting, en ook 15-jarige slachtoffers. Er overleden destijds een jongen en een meisje. Het was een grote klap voor De Weebosch. De veroorzaker kwam uit het eigen dorp, de moeder van een van de slachtoffers werkte er op de basisschool. „Iedereen die je vandaag over het ongeluk spreekt, moest meteen aan dat drama terugdenken”, zegt Slenders.

Zomerkamp

De getroffen groep van de Chiro, afkomstig uit Boutersem, is na het ongeluk opgevangen door hulpdiensten. Het zomerkamp waar zij kort daarvoor aan begonnen waren, gaat gewoon verder. Er wordt door begeleiders een extra oogje in het zeil gehouden bij de bewuste groep. Diezelfde avond was er nog een tweede Chiro-groep op weg naar Esbeek. deze Lommelse jongeren zaten in De Weebosch op het terras toen het ongeluk gebeurde. Zij zijn opgevangen bij de plaatselijke voetbalclub en hebben daar op het veld gekampeerd.

