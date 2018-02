Aanleg fietspad Walik na zomervakantie

Stappenplan Bergeijk voor ener­gie­maat­re­ge­len

13:21 BERGEIJK - Bergeijk heeft een vijf-stappenplan gemaakt voor inwoners die de stap willen maken naar energiebesparende maatregelen voor hun woning. Die acties staan op een handige kaart die op allerlei plekken in Bergeijk verkrijgbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval in het gemeentehuis.