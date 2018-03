ANALYSE: Flikt CDA Bergeijk het weer?

De vorige keer zat de partij op acht van de zeventien zetels en viel ook de restzetel nog op de CDA-deurmat. Daarmee hadden de christendemocraten met negen zetels verder niemand nodig.

Maar het CDA koos ervoor de zaken in Bergeijk niet alleen te regelen. In de Lokale Partij Bergeijk (LPB, vier zetels) vond het een

coalitiepartner. Het college bestuurt de gemeente daarom met een riante meerderheid. Lichte averij was er onderweg wel. CDA’er Twan Jansen verliet tegen het einde van de termijn zijn partij om als eenling in de raad verder te gaan. Hij staat nu op de lijst bij de VVD.

De liberale partij had een zwaarder probleem. De twee Bergeijkse VVD’ers konden het niet met elkaar vinden. Het partijbestuur koos voor Bart Verhagen en royeerde Frank Smit, die met een eigen fractie verder ging. Verhagen koos echter voor aansluiting bij de LPB. Waar de coalitie met Jansen een raadslid verloor, kwam er die met Verhagen bij de LPB weer bij. De VVD was de grote verliezer. Met twee zetels begonnen, eindigde de partij op nul raadsleden.

Die ontwikkelingen zijn geen teken dat het slecht gaat in Bergeijk. Sterker nog: waar in de regio wethouders sneuvelen en fracties vechtend met elkaar over straat gaan, ziet de Bergeijkse raad zich graag als een gezelschap waar men constructief aan de toekomst werkt. Financieel zijn de zaken op orde. De Bergeijkse ‘stille reserves’ zijn zodanig dat ze groter zijn dan die van de vier overige Kempengemeenten samen. De sociale cohesie in de zes kernen is groot. De Bergeijkenaar zit niet op een fusie met wie dan ook te wachten.

Helemaal stil in de raad is het nu ook weer niet. Oppositiepartij PvdA, twee zetels, geleid door Wil Rombouts die bijgestaan wordt door Fred Vermeulen, trekt de registers regelmatig open. Rombouts heeft het als het hem niet zint nogal eens over de ‘arrogantie van de macht’, verwijzend naar de grote groep CDA’ers recht tegenover hem. De PvdA kiest voor een verbinding met GroenLinks de komende verkiezingen. Aangenomen wordt dat de nieuwe combi daar garen bij spint. Als dat niet minstens vier zetels oplevert, stopt Rombouts ermee, heeft hij gezegd.

De komst van een Veldhovense kippenboer zorgde afgelopen jaar voor veel rumoer in Riethoven. Volgens wethouder Mathijs Kuijken voldoet de agrariër aan de normen. Het voorstel werd aangenomen. Een deel van Riethoven neem dat het CDA niet in dank af. Kuijken zelf heeft er na twee raadsperioden voor gekozen onder op de CDA-lijst als duwer te staan. Hij komt dus zeker niet terug als raadslid, maar mogelijk wel weer als wethouder.

Zijn partijgenoot Stef Luijten zit net een jaar op de wethouderszetel, als opvolger van de naar Laarbeek vertrokken Frank van der Meijden. Luijten ging met jeugdig enthousiasme uit de startblokken. Dat levert hem vooralsnog sympathie in de raad op. Wethouder Thomas van Hulsel (LPB) had het lastiger. Hij komt soms moeilijk uit zijn woorden en de dossiers rond de Kattendans en het Teutenhuis lopen moeizaam. De raad heeft hem dat al voor de voeten geworpen, inclusief zijn eigen partij.

Theater de Kattendans is sterk verouderd en zit al jaren op een ingrijpende renovatie te wachten. De mogelijke komst van een nieuwe school bij het theater - een bijzondere combinatie in de regio - lijkt de plannen alleen maar ingewikkelder te maken. Er zit vooralsnog weinig schot in.

Albert Heijn

Albert Heijn aan de Burgemeester Magneestraat in Bergeijk.

Een verhaal apart zijn de ontwikkelingen op het Hof-Noord. Daar ziet de gemeente graag een ‘trekker’ in het centrum. Die komt er ook, namelijk de Albert Heijn van de Magneestraat. Maar dat betekent dat ze dáár hun trekker kwijtraken.