Bakkerijmuseum in Luyksgestel start met demonstratie voor blinden en slechtzienden

"We hebben al drie keer proefgedraaid met verschillende groepen en dit is eigenlijk de generale repetitie. We willen zeker weten of hetgeen we aanbieden ook echt geschikt is voor blinden en slechtzienden. Vanaf volgende week gaan we officieel van start", zegt Elly Verrijt. Zij is sinds het najaar van 2017 beheerder bij het Bakkerijmuseum in Luyksgestel.

Wanneer iets geschikt is? "Eigenlijk is dat heel gemakkelijk", legt Marieke Kooijmans uit. Ze is bestuurslid bij de Oogvereniging Brabant en Limburg en een van de 23 deelnemers van de bakdemonstratie. "We zoeken met ons jaarlijkse uitje altijd iets waar we alles goed kunnen horen en waar we aan mogen voelen."

Zware bakkersstem

Met dat horen zit het wel goed. De zware stem van bakker Marcel Thiels is bijna buiten te horen als hij uitlegt hoeveel verschillende soorten brood (200) er wel niet zijn in Nederland. Over de vele bakprocessen en technieken. Hij deelt plastic bakjes uit met verschillende ingrediënten, waar de slechtzienden aan kunnen ruiken en voelen. Bakkerszout, basterdsuiker, verse gist; één voor één worden de bestanddelen doorgegeven.

Als het deeg gekneed is en de gewenste temperatuur van 25¿C heeft, kunnen de slechtziende deelnemers echt in actie komen door de broodjes een vorm te geven. Daarna worden ze in de 240-graden oven, die nog stamt uit 1850, geschoven. Dat doet de bakker overigens zelf.

'Eersten in Nederland'

"We geven extra aandacht aan het begeleiden, het horen, proeven en het voelen van alle ingrediënten en materialen", legt Elly Verrijt uit. "We hebben hiervoor een kleine subsidie aangevraagd en gekregen waardoor we de kosten beperkt kunnen houden tot €7.50 per deelnemer. We zijn de eersten in Nederland die dit doen, we hebben zelfs folders in braille laten maken." Ze heeft nu al ideeën voor een eventuele volgende stap: "Misschien kunnen we ook iets gaan organiseren voor doven", denkt ze hardop.